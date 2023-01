Ivan Cottini, chi sono l’ex moglie Valentina e la figlia Viola: età e storia del ballerino

Ivan Cottini è uno dei ballerini più amati e al centro dell’attenzione sugli schermi della tv italiana. Sta affrontando una brutta malattia e la separazione dall’ex moglie, me chi sono Valentina e Viola? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua vita privata.

Ivan Cottini: età e storia del Ballerino

Ivan ha 33 anni e ha una storia molto difficile dietro di sé: nel 2013 gli è stata diagnosticata una forma molto aggressiva di sclerosi multipla con cui convivere. Ormai 10 anni fa ha iniziato ad avere i primi sintomi: difficoltà a deglutire e a parlare, che l’hanno portato ad un grande periodo buio. Si è rialzato ed è diventati testimonial delle campagne per le raccolte fondi da investire nella ricerca di questa misteriosa malattia e si è dedicato a sua figlia Viola.

Chi sono l’ex moglie Valentina e la figlia Viola

La separazione con la moglie è arrivata ad aprile 2020, in pieno periodo Covid. Per l’artista non è stato semplice, ma si è fatto forza ed è andato avanti. Preferisce non parlare della moglie, che rimane sempre avvolta nel mistero e ormai non fa più parte della sua vita. Ha confessato di aver vissuto un vero dramma durante la separazione, ma ha preso coraggio grazie alla figlia.

L’amore di Ivan Cottini per la figlia Viola

Il ballerino ha dichiarato che la piccola Viola è la sua forza e durante un’intervista in tv ha dichiarato: “Mi dà tantissima forza, non immagini i casini che combiniamo assieme alla nonna. Mia figlia mi ha salvato per la seconda volta. Guardiamo i cartoni insieme e proviamo a ballare, tutto tra una terapia e l’altra per la mia malattia. L’importante è saper ripartire anche se ci vorrà tempo. Lo devo fare per Viola”. Sui social condivide molte foto mentre gioca con lei, sembrano divertiti e spensierati.