Ivana Mrazova, chi è l’ex fidanzata di Luca Onestini: età, carriera, foto e Instagram, perché è finita la storia

Ci siamo, una nuova, imperdibile puntata del Grande Fratello Vip sta per cominciare! Anche questa sera le sorprese ed i colpi di scena non mancheranno ed Alfonso Signorini sarà pronto, come sempre su Canale 5 a partire dalle 21.20, a destreggiarsi abilmente tra le vicissitudini della casa più spiata d’Italia. Questa sera in studio vedremo anche Ivana Mrazova, l’ex fidanzata del vippone Luca Onestini. Ma cosa sappiamo di lei? Ecco qualche informazione sul suo conto.

Luca Onestini al GF VIP: chi è, età, carriera, chi è la fidanzata, foto e Instagram

Chi è Ivana Mrazova, la biografia

Ivana Mrazova è nata a Vimperk, in Repubblica Ceca, il primo luglio del 1992. Suo padre è un ingegnere mentre sua madre è un’ex attrice di teatro. Nonostante si siano separati, i genitori della ragazza sono rimasti in buoni rapporti ed Ivana è molto legata alla sorellastra Teresa e alla sua nipotina Laura. Da piccola le hanno scoperto un serio problema al cervello che, tuttavia, un medico molto competente ha saputo risolvere salvandole la vita. Bellissima ragazza, a soli 14 anni Ivana vince un concorso di bellezza che sarà il trampolino di lancio per il mondo dello spettacolo. A 15 anni, la donna lascia il proprio paese e inizia a svolgere la carriera di modella a Milano: qui sfila per grandi case di moda, partecipando nel 2012 anche al Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi e Rocco Papaleo. Inoltre, nel 2017 ha preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Il legame con Onestini

Come detto, nel 2017 la donna partecipa alla seconda edizione del Grande Fratello Vip conquistandosi sia le simpatie del pubblico sia quelle degli altri inquilini e classificandosi terza dietro Luca Onestini. È proprio al fianco di quest’ultimo che, dopo una bella amicizia nel loft, nascerà l’amore una volta usciti dal programma. La loro unione è durata per 4 anni, con tanto di convivenza nel capoluogo meneghino. I due si sono però lasciati nell’agosto nel 2021. A darne notizia su Instagram Onestini stesso e le repliche della donna, sempre via social, non sono mancate. Ma come mai i due si sono detti addio? In merito Luca ha riferito di esser stato lasciato dalla donna che lo accusava di trascurarla per via del fatto che lui era molto concentrato sul lavoro.

Instagram

Ivana Mrazova è molto attiva e seguita su Instagram. Il suo account vanta infatti la bellezza di 976mila follower.