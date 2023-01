Luca Onestini, chi è la mamma Carla: età, lavoro, foto

Ci siamo, manca davvero poco ad una nuova ed imperdibile puntata della casa più spiata d’Italia! L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è previsto, come sempre, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Al timone Alfonso Signorini che, ancora una volta, si destreggerà abilmente tra le vicissitudini dei Vipponi! Sorprese e colpi di scena caratterizzeranno anche questa puntata dove entrerà in studio anche la mamma del gieffino Luca Onestini! Ma cosa sappiamo di lei? Conosciamola meglio!

GF Vip, stasera in studio anche la madre di Luca Onestini

Questa sera in studio da Alfonso Signorini sarà presente anche la mamma del gieffino Luca Onestini. La donna si chiama Carla e non è la prima volta che appare in televisione. Infatti, la donna insieme allo stesso Luca nel corso dell’edizione 2022 dello Show La Pupa e il Secchione condotto da Barbara D’urso, era andata in studio per salutare l’altro figlio, Gianmarco, ai tempi concorrente del reality. Mamma Carla ha un bellissimo rapporto con i suoi figli Luca e Gianmarco e gli episodi che la vedono protagonista in tv proprio per sostenerli nel momento del bisogno ne sono una prova lampante. Come detto, non è la prima volta che la donna appare in televisione. Durante la terza edizione del Grande Fratello Vip, mamma Carla, insieme al marito Massimo, si recò in studio proprio per fare una sorpresa a Luca e stasera la rivedremo ancora una volta per salutare e sostenere il gieffino.

La sorpresa a Tavassi e il legame tra Daniele e Oriana

Ma non solo. Una sorpresa investirà anche Edoardo Tavassi che verrà raggiunto da una emozionante lettera. Il mittente al momento non è noto ma l’effetto sorpresa sarà certamente garantito! Al centro della scena, inoltre, anche il rapporto tra Oriana e Daniele Dal Moro, coppia che, nonostante l’evidente complicità, vive momenti di alti e bassi. Come andrà a finire? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e scoprirlo!