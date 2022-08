Ivana Spagna contro l’ex marito Ugo Cerruti: ‘Mi ha sempre tradita’, cosa ha detto

I dissapori tra la celebre cantante Ivana Spagna e l’ex marito Ugo Cerruti sembrano essere solo un lontano ricordo. Lui ha infatti ammesso di averla tradita dimostrandosi tuttavia molto pentito per quanto accaduto. Dal canto suo, invece, la donna ha detto di aver sempre sospettato i tradimenti di Cerruti senza però averlo mai ‘beccato in flagrante’.

Ivana Spagna e Ugo Cerruti: la relazione

Di professione avvocato, Cerruti è poi diventato il suo agente. Ben presto però il legame professionale ha lasciato spazio a quello sentimentale e ne è nata una relazione durata ben 15 anni. Il loro amore — tra alti e bassi — è giunto al capolinea nel 2016 quando Ivana Spagna ne parlo apertamente durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair. In questa circostanza la cantante affermò che la decisione derivava dai continui litigi e dai tradimenti di lui.

L’odierno rapporto

Tuttavia, i due hanno mantenuto un buon rapporto, come afferma la stessa Spagna: ‘Io comunque gli voglio bene, forse gli voglio più bene adesso’. Parole, le sue, che testimoniano come l’affetto resti, specialmente dopo tanto tempo. Senza considerare poi che l’ex coppia era legata anche dal lavoro, motivazione ulteriore per mantenere un civile e sano rapporto che non vada ad intaccarsi con problemi sentimentali passati.