J-Ax, chi è la moglie Elaina Coker: età, lavoro, figlio, oggi, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano con Domenica In e la conduzione di Mara Venier. Oggi arriverà in studio anche l’amatissimo cantante J-Ax. Parlerà a cuore aperto e racconterà tutto della sua vita privata, dell’adorata moglie Elaina Coker e della difficoltà di diventare padre. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la loro storia d’amore!

Chi è Elaina Coker: età e lavoro

Elaina Catherine Coker è nata il 12 novembre del 1977 a Miami, in Florida, sotto il segno dello scorpione e oggi ha 45 anni. La sua carriera lavorativa inizia come modella e negli anni 2000 si trasferisce in Italia, dove inizia a sfilare per grandi case di moda, come Gucci, Prada e Armani. Dopo qualche anno decide di dedicarsi alla sua più grande passione: la fotografia. Così apre la sua agenzia fotografica personale: Elaina Coker Photography, con la quale si occupa prevalentemente di ritrattistica e fotografia di moda. Ama i viaggi, la moda e gli sport estremi.

L’amore con J-Ax e il figlio

J-Ax ha avuto diverse relazioni fallimentari nella sua vita, fino a quando non ha incontrato Elaina Coker. Il fatidico incontro è avvenuto per caso ad una cena a Milano di amici in comune. Per il cantante era un brutto periodo perché stava facendo i conti con la discesa della sua carriera musicale. Si stava rifugiando nella droga, soprattutto nella cocaina. Ha raccontato più volte che è stata proprio lei a salvargli la vita. I due sono convolati a nozze il 28 aprile 2007 con una cerimonia molto intima. Le foto sono state rese pubbliche solo 14 anni dopo. La coppia ha affrontato un percorso lungo e tortuoso, fatto da un aborto e la fecondazione assistita, alla fine del quale è nato il loro figlio Nicolas Aleotti. Il piccolo è venuto alla luce il 24 febbraio del 2017 e il padre gli ha dedicato una canzone: “Tutto sua madre”. Ecco uno scatto inedito del fatidico giorno:

Foto e Instagram di Elaina

Elaina Coker non ha un profilo Instagram, anzi, sembra che abbia cancellato sia il suo personale che quello dell’agenzia fotografica. Lei non ama le luci dei riflettori e preferisce rimanere lontano dalle telecamere. Sappiamo che lei e J-Ax si amano molto e condividono le giornate insieme al loro piccolo.