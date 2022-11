Jacopo di Uomini e Donne, chi è il nuovo cavaliere per Cristina che ha stregato Gemma Galgani

Uomini e Donne. Anche oggi è andata in onda un’altra puntata del salotto più famoso del pomeriggio in compagnia di Maria De Filippi. Tante le novità in questa nuova puntata e tantissimi i colpi di scena. Tra i tanti, anche la venuta di un nuovo corteggiatore, Jacopo, in realtà già in studio da tempo, ma passato spesso inosservato. Nonostante lui si sia schierato per Cristina, Gemma Galgani ha messo gli occhi su di lui sin da subito.

Chi è Jacopo di Uomini e Donne

Jacopo è un uomo giovane, galante e molto affascinante. Si è dichiarato per Cristina, ma Gemma lo ha subito puntato portandolo a ballare. Si ride e si scherza in studio, forse Gemma non troppo, perché davvero ha cercato in tutti i modi di fare presa su di lui. Ma Jacopo sembra avere altri orizzonti, perché ha lasciato il suo numero a Cristina che, nel frattempo ha avuto una forte rottura con Armando Incarnato. Jacopo è di Copenaghen, ed è impegnato professionalmente nel settore nautico, come capitano di una imbarcazione privata nel mediterraneo. Come andrà il suo percorso nello studio?