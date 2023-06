Jasmine Carrisi è fidanzata? Età, vita privata, foto e Instagram

Tutto pronto per un’altra puntata di Domenica In su Rai 1 con la dolce compagnia di Zia Mara. Questa sarà l’ultima prima della pausa estiva, per cui tutto il pubblico più affezionato è molto emozionato. La redazione Rai ha promesso che sarà un appuntamento davvero speciale e indimenticabile. Tra gli ospiti in studio ci sarà anche Jasmine Carrisi, nata dall’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso. Si racconterà a cuore aperto, dalla carriera agli amori. Ma è fidanzata? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata!

Jasmine Carrisi è fidanzata?

Jasmine sembra essere molto riservata sulla sua vita privata. Tuttavia, dopo le ultime dichiarazioni che ha rilasciato, sembra proprio che sia single. Infatti, durante una recente intervista con la giornalista Monica Setta, ha rivelato: “Per i prossimi vent’anni dubito di diventare mamma. Mi devo sentire ancora completa prima di pensarci, ancora è lontana anni luce. Anche lì penso che per i prossimi vent’anni… Mi piace stare da sola”.

Chi è l’ex fidanzato Alessandro Greco

Sappiamo che è stata felicemente innamorata e fidanzata con Alessandro Greco, anche lui di origini pugliesi. I due erano amici, si erano conosciuti tra i banchi di scuola e dopo un po’ l’amicizia era sfociata in altro. Sono stati insieme e si sono voluti bene per quasi due anni. Lei era rimasta affascinata dal suo carattere: solare, allegro e coinvolgente! Anche a papà Al Bano e al resto della famiglia era piaciuto molto. Tant’è che hanno trascorso tutto il lockdown del 2020 assieme, nella tenuta della famiglia di lei a Cellino San Marco. Lui è un grande amante dello sport e dei viaggi, pare che i due si siano amati moltissimo. Tuttavia, pare anche che questo amore sia finito e che i due si siano lasciati definitivamente. Non sono chiari i motivi, ma secondo molti esperti del gossip, è una rottura dovuta semplicemente alla giovane età.

Il flirt con il figlio di Biagio Antonacci

Jasmine è finita al cento di moltissimi gossip, che la volevano fidanzata assieme a numerosi volti del mondo dello spettacolo. Per un tempo si è vociferato di un suo presunto flirt con il figlio di Biagio Antonacci, Giovanni. Anche lui ha intrapreso la carriera da musicista ed è un giovane rapper di 20 anni. Nessuno dei due ha mai confermato né smentito la relazione. Sembra che al momento Jasmine sia single.