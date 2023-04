Jerry Calà, chi è il figlio Johnny: età, lavoro, oggi, vita privata

È tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Domenica In, la trasmissione in onda dalle 16 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche il celebre attore e regista Jerry Calà, che rilascerà una toccante intervista sulla sua vita privata e l’adorato figlio Jhonny. Siete curiosi di saperne di più sul giovane figlio d’arte? Ecco chi è e tutto quello che sappiamo su di lui!

La famiglia di Jerry Calà

Jerry Calà è sposato dal 2002 con Bettina Castioni, una donna bresciana di 53 anni. Tra i due ci sono 18 anni di differenza, ma per loro non è mai stato un problema. Si sono incontrati per caso durante una vacanza in Sardegna, nell’estate del 2001 e tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine, che li ha portati a sposarsi poco dopo. Nel 2002 sono convolati a nozze nella cornice della meravigliosa Napoli. Un anno dopo, nel 2003, è nato il loro unico figlio di nome Johnny, ma conosciamolo meglio!

Chi è il figlio Jhonny: età, lavoro e vita privata

Jhonny Calà è figlio d’arte, è nato il 16 gennaio del 2003 a Roma e ha da poco compiuto 20 anni. Il giovane è molto legato al padre e alla madre, che lo hanno sempre accompagnato in ogni fase della vita. Lui si è diplomato da poco e ha deciso di seguire le orme del padre. Ha una passione sfrenata per il teatro, il cinema e la musica. Non solo, ha già svolto qualche piccolo ruolo nelle pellicole del padre e sogna di diventare un musicista e un attore. Il padre Jerry Calà ha dichiarato più volte: “Jhonny ha un grande carisma, ha lo spettacolo nel sangue“. Ecco uno scatto da uno dei suoi ultimi concerti:

Il rapporto con il padre e i social

Jhonny ha un ottimo rapporto con il padre e nell’ultima settimana ha prendo un grandissimo spavento perché Jerry è stato colpito da un infarto in piena notte. I soccorsi immediati gli hanno salvato la vita grazie ad un’operazione a cuore aperto. Fortunatamente è andato tutto bene, ma lo spavento di Jhonny è stato forte. Ha dichiarato di recente: “Io sono orgoglioso di mio padre, di quello che rappresenta e dell’educazione che mi ha dato“. Il giovane Jhonny ha un profilo Instagram con quasi 4 mila seguaci. Ecco una foto che ha pubblicato per la festa del papà: