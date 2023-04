Jessica Aidi Verratti, chi è la moglie di Marco Verratti: età, origine, carriera, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuovissima puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti speciali di oggi arriverà in studio anche la bellissima modella Jessica Aidi, la moglie del calciatore della nazionale Marco Verratti. I due si sono sposati a Parigi con un matrimonio da sogno, ma conosciamo meglio la neosposa!

Chi è Jessica Aidi Verratti: età, origine, carriera

Jessica Aidi è una modella rinomata a livello internazionale, è nata l’11 luglio del 1992 sotto il segno del cancro. La modella ha origini magrebine ed è nata della Francia del sud, a Montpellier. Ad oggi ha 29 anni ed è molto nota per essere diventata la moglie di Marco Verratti. Jessica, prima di diventare modella, ha fatto i lavori più umili, tra cui la cameriera per molti anni. Ad un certo punto, però, viene notata dalla “Next Model Agency”, che ha sede a New York. Così, diventa in breve tempo una delle modelle più importanti per noti marchi. Ha posato per diverse campagne pubblicitarie di successo ed è stata tra le sei finaliste del Si swimsuit.

Il matrimonio con Marco Verratti

I due si sono conosciuti quando lei lavorava come cameriera e il loro amore è subito finito sulle prima pagine dei giornali di gossip. Marco, infatti, era sposato e a quanto pare ha tradito la sua ex moglie proprio con Jessica. Lui era sposato da dieci anni con Laura Zazzera, con cui ha dato alla luce due figli: Andrea e Tommaso. La rottura è stata molto difficile per i figli e l’ex moglie del campione, ma nulla ha fermato il suo amore per Jessica Aldi. Così, il calciatore e la sua dolce metà sono convolati a nozze il 15 luglio del 2021 con un matrimonio da sogno a Parigi. Ecco uno scatto dei due molto innamorati:

Foto e Instagram della modella

Jessica Aldi ha un profilo molto seguito su Instagram: con il suo account @jessicaaidi vanta 613 mila followers. Condivide molti scatti dai servizi fotografici del suo lavoro, ma anche fotografie dalla sua vita privata da sogno in giro per l’Europa con la sua dolce metà. Ecco uno degli ultimi scatti per una campagna di moda: