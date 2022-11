Jessica Morlacchi parla di Memo Remigi dopo la bufera in Rai: ‘Non lo denuncio’

La vicenda che ha colpito l’opinione pubblica, secondo la quale Memo Remigi, il noto cantante, ha toccato in diretta televisiva il fondoschiena di Jessica Morlacchi, non si placa ancora. La Morlacchi è tornata a parlare dell’accaduto in un’intervista a Diva e Donna sottolineando, prima di tutto, di avere ancora un legame affettivo con Remigi e di aver scelto, nonostante i solleciti arrivati da più parti, di non denunciarlo per quanto successo.

La Morlacchi ancora turbata per l’accaduto

Ancora oggi, nel raccontare quanto le è capitato, la cantante resta sgomenta. Non avrebbe mai pensato che Remigi potesse rendersi protagonista di una cosa del genere. “Non ho idea di che cosa gli sia venuto in mente in quel momento… C’è sempre stato rispetto reciproco… E poi, in diretta tv, ha fatto un gesto del genere… Ma perchè?”. Volendosi dare una giustificazione di quanto accaduto la Morlacchi ha dichiarato che forse a una certa età si perdono i freni inibitori. La giovane cantante sottolinea che il gesto in sé è stato sgradevole, ma sicuramente “in televisione è stato peggio”.