Jonathan Kashanian: chi è, età, carriera, padre, chi è la fidanzata, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Tiziana Giardoni e Mauro Bertoli, che parleranno di Stefano D’Orazio e dei Pooh (che si riuniranno sul palco dell’Ariston tra qualche settimana) e l’attore Giuseppe Pambieri, che si racconterà a cuore aperto, ci sarà anche Jonathan Kashanian. Che parlerà dei suoi successi e della sua vita privata.

La biografia di Jonathan Kashanian, di dov’è

Jonathan Kashanian è nato a Ramat Gan il 15 gennaio del 1981 e oggi è un affermato personaggio televisivo, naturalizzato italiano. Sappiamo che è nato in quella cittadina del Gush Dan, in Israele, figlio di genitori ebrei iraniani e nipote di nonni uzbeki, emigrati a Milano quando lui aveva 3 anni. Per mantenersi, inizialmente, impartisce lezioni private e fa il calligrafo, poi nei primi anni 2000 ha scelto la strada della moda e dopo il diploma di stilista ha lavorato tra sfilate e showroom.

Il Grande Fratello e i successi dopo

Jonathan nel 2005 ha partecipato e ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello, poi nel 2005 ha fatto parte della giuria del programma Sei un mito, sempre su Canale 5. Da lì un successo dopo l’altro sul piccolo schermo. Per tre edizioni è stato conduttore e autore di Modeland, format sulla moda di All Music e dal 2006 al 2007 è stato inviato de La vita in diretta e di Festa Italiana su Rai 2 e di Mezzogiorno in famiglia su Rai 2. Dal 2006 al 2016, invece, è stato ospite fisso, poi inviato e opinionista di Verissimo e nel 2007 ha preso parte al film di Carlo Vanzina 2061 Un anno eccezionale. Nel 2007 è diventato opinionista di Markette tutto fa brodo in tv e nel 2010 ha partecipato a un cameo nel film A Natale mi Sposo.

E ancora, nel 2018 ha partecipato come concorrente alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi e si è classificato al quinto posto. Al momento, invece, è conduttore radiofonico di RTL 102.5 e nel 2022 ha partecipato a Back to School.

Chi è la fidanzata, Bianca Atzei e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Jonathan Kashanian al momento è single, non ha una moglie e non ha una fidanzata. In passato, però, avrebbe avuto un rapporto speciale con Bianca Atzei, che è da poco diventata mamma ed è felice al fianco della ‘iena’ Stefano Corti. A lungo, invece, si è parlato di una presunta omosessuale di Jonathan, ma lui non ha mai confermato e smentito la cosa.

Instagram di Jonathan Kashanian

Jonathan Kashanian ha un profilo Instagram e con l’account @jonathankash vanta oltre 390 mila followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità, della sua passione per la moda.