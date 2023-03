Justine Mattera, chi è il marito Fabrizio Cassata: età, lavoro, figli

È tutto pronto per una nuovissima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, che oggi manderà in onda una puntata speciale dedicata al suo amico e mitico paroliere Paolo Limiti. In studio ci sarà anche Justine Mattera, la sua compagna di vita e ex moglie. Ad oggi lei è sposata con Fabrizio Cassata e ha avuto i figli che tanto desiderava. Siete curiosi di saperne di più sul suo nuovo marito? Ve lo raccontiamo noi! Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

L’amore tra Justine Mattera e Paolo Limiti

Justine Mattera e Paolo Limiti sono stati sposati dal 2000 al 2002. Lei faceva la valletta in molte delle sue trasmissioni e la storia d’amore fece subito un gran scalpore perché lui era nato nel 1940 e lei nel 1971: avevano trent’anni di differenza. Lei ha dichiarato che la loro separazione è stata causata proprio dalla differenza d’età, che dopo un po’ ha iniziato a pesare e ha reso la relazione insostenibile. Soprattuttoperché lei desiderava ardentemente un figlio, mentre lui no. Infatti, Paolo non ha mai avuto figli. Così, nel 2002 si sono separati, lei aveva 31 anni e lui 62. Nonostante la separazione, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti fino alla morte di Paolo.

Chi è il nuovo marito Fabrizio Cassata: età e lavoro

Fabrizio Cassata è l’attuale marito di Justine Mattera, i due sono convolati a nozze nel 2009, dopo 7 anni di fidanzamento. Lui è una persona molto riservata che non ama le luci dei riflettori, per cui non si hanno informazioni su di lui, la sua età e la sua famiglia. A dispetto di Paolo Limiti, però, pare che i due siano più o meno coetanei. Fabrizio lavora come manager aziendale per la Bauer, che si occupa di benessere e salute. Lei lo descrive sempre come una persona dolce, precisa e attenta.

I figli della coppia

Fabrizio e Justine stanno insieme da oltre venti anni e lei ha finalmente coronato il sogno di diventare madre. La coppia ha dato alla luce Vincent Michael che oggi ha circa 14 anni e Vivienne Rose, che ha circa 12 anni. La famiglia è molto unita e vivono tutti insieme tra Milano e New York. Lui ha un profilo Instagram molto privato dove condivide soprattutto alcuni suoi scatti, dato che è un grande appassionato di fotografia. Tra gli scatti rubati alla natura, però, c’è anche un dolce quadretto familiare: