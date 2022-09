Kanye West cambia foto profilo su Instagram e mette quella dell’ex suocera Kris Jenner: ecco perché

Kanye West cambia foto profilo su Instagram. Fin qui tutto normale, se non fosse che Kanye ha sostituito il suo bollino nero con una foto di Kris Jenner, la sua ex suocera, nonché oggetto — negli ultimi due mesi — del suo odio social. Ma, quali sono state le motivazioni del suo cambiamento?

Kanye West cambia foto profilo su Ingram: il motivo

A ben guardare, non si tratta dell’annesimo attacco bensì di una riconciliazione, di una dimostrazione di affetto e rispetto nei confronti dell’ex suocera. A spiegarlo è lo stesso rapper nelle proprie storie Instagram dove rende noto che il suo gesto ha come fine quello di cambiare la ‘narrativa’ della loro relazione.

Tregua apparente o duratura?

Un gesto quello di Kanye che se per un verso ha spiazzato un po’ tutti, per l’altro rappresento un modus operandi del rapper. Altre volte, infatti, Kanye è stato protagonista di gesti simili, dunque, la riappacificazione — almeno apparente — con Kris Jenner non sembra essere dissimile a quanto avvenuto in altre circostanze. Resta adesso da capire quanto effettivamente durerà questa ‘tregua’ oppure se sia un vano tentativo, un buco nell’acqua.