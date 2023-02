Katia Ricciarelli è fidanzata? Chi è il nuovo compagno, figli e vita privata

Katia Ricciarelli è una delle soprano italiane più famose ed importanti, da sempre al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale molto turbolenta. Oggi torna al centro della scena con un nuovo scoop e un nuovo amore. Racconterà tutto a Silvia Toffanin, nel pomeriggio a Verissimo, ma se siete troppo curiosi continuate a leggere! Ecco in anteprima tutto quello che sappiamo su di lei.

La vita privata di Katia Ricciarelli

La vita sentimentale dell’artista è sempre stata molto travagliata e per questo ha fatto molto parlare di sé: è stata per 13 anni con José Carreras, un tenore di fama mondiale. Tra i due la relazione è stata tanto lunga quanto tormentata, tra litigi e tira e molla. Un giorno si sono separati davvero e lei ha incontrato Pippo Baudo, con cui ha avuto una storia d’amore lunga 18 anni. Si sono sposati e tutto sembrava andar bene, ma anche qua le turbolenze sono arrivate subito. Pare che sia Katia ad avere alcuni problemi relazionali dovuti ad alcuni traumi infantili non risolti. La battaglia legale del divorzio per il patrimonio contro Pippo Baudo è stata lunghissima e i due non si sono parlati per moltissimi anni. Si è sempre dichiarata pronta ad un nuovo amore, il nuovo ragazzo nella sua vita sarà quello giusto?

Chi è il suo nuovo compagno

Katia Ricciarelli ha 76 anni, ma è pronta ad un nuovo amore, ha sempre dichiarato. Dopo la partecipazione al Grande Fratello l’anno scorso ha deciso di stare un po’ lontana dai riflettori. Ha trascorso l’estate in puglia, e pare che il felice incontro sia avvenuto proprio qui. Ha conosciuto Renato in una bellissima giornata di sole e tra i due è stato amore a prima vista, pare che i due abbiano trascorso tutta l’estate insieme tra giri in barca e cocktail. Katia ha raccontato tutto alla sua amica Carmen Russo, che ha fatto trapelare queste informazioni. Al centro del gossip c’è l’età di questo nuovo amore: pare che sia molto più giovane di lei, che sia proprio un giovane ragazzo. I due, però, starebbero vivendo una bellissima storia d’amore lontano dai riflettori. O è solo amicizia? Chissà…