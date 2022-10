Kevin Spacey è stato assolto dalle accuse: non ha molestato l’attore Anthony Rapp

Kevin Spacey è stato assolto da tutte le accuse. Non è responsabile, non ha molestato Anthony Rapp nel 1986. Questo il verdetto della giuria del tribunale federale di Manhattan chiamata a pronunciarsi sulle accuse avanzate dall’attore Anthony Rapp, che accusò Spacey di averlo violentato quando aveva appena 14 anni, negli anni ’80.

Kevin Spacey è innocente: il verdetto della giuria

Secondo la giuria Anthony Rapp non ha portato prove a sufficienza a dimostrazione dell’accusa di molestie sessuali da parte di Spacey. Dopo tre settimane di processo nella corte federale di Manhattan è arrivato il verdetto dopo circa due ore che i giurati hanno iniziato a deliberare.

Il processo civile si conclude dopo quasi 5 anni. L’accusa, basandosi sulle affermazioni del 2017 di Rapp, aveva chiesto un risarcimento di 40 milioni di dollari. Giovedì scorso, un avvocato di Rapp, Richard Steigman, ha esortato i giurati a far pagare Spacey accusandolo di aver tentato un’iniziativa sessuale nei confronti del suo assistito nel 1986, dopo una festa. Jennifer Keller, legale di Spacey, per tutta risposta ha detto ai giurati che Rapp ha inventato l’incontro e ha chiesto alla giuria di respingere le sue affermazioni.

La difesa di Spacey ha confutato il ricordo di Rapp dell’incontro del 1986: l’accusatore descriveva l’abitazione di Spacey – dove sarebbe avvenuta la violenza – come una camera da letto di un appartamento, quando invece all’epoca l’attore di House of Cards viveva in uno studio monolocale.

Secondo l’avvocato di Kevin Spacey, Rapp si sarebbe ingelosito della carriera dell’attore mentre lui restava relegato a ruoli minori. “Eccoci qui oggi con Rapp che sta ricevendo più attenzione per questo processo che per la sua intera carriera”, ha detto Keller. “Questo non è uno sport in cui ci si schiera con il MeToo o contro il MeToo. Il nostro sistema richiede prove a sostegno delle accuse di fronte a una giuria imparziale”.

Kevin Spacey, un nuovo processo nel Regno Unito nel 2023

Il giudice di New York aveva già archiviato parzialmente le accuse contro Spacey chiamando i giurati a decidere solo della responsabilità o meno per aver usato violenza nei confronti di Rapp e dichiarando il non luogo a procedere per l’accusa di avere intenzionalmente inflitto all’attore danni emotivi.

Alle rivelazioni di Rapp nel 2017 seguirono altre accuse di molestie e di violenza sessuale da parte di altri attori e riguardanti Spacey. La carriera del protagonista di House of Cards si è interrotta da anni a causa di quelle accuse. Ora dovrà affrontare un altro processo nel Regno Unito dove è accusato di violenza sessuale da tre uomini.