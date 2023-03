Kyshan Wilson, chi è Kubra di Mare Fuori: età, carriera, origini, film, serie tv, fidanzato, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova imperdibile puntata di C’è Posta per tein compagnia di Maria De Filippi. Stasera sono previste grandi sorprese negli studi di Canale 5, dove arriveranno molti attori e attrici del cast di Mare Fuori. Tra queste, ci sarà anche Kyshan Wilson che interpreta Kubra nella serie tv. Chi è lei davvero nella vita reale? Scopriamolo insieme!

Chi è Kyshan Wilson (Kubra): età, carriera

Il nome completo è Kyshan Clare Wilson ed è nata il 7 ottobre del 2003 a Londra, è del segno della bilancia e ha 20 anni. All’età di 11 anni si è trasferita in Italia con tutta la sua famiglia, date le sue origini calabresi. Pare che abbia vissuto per un periodo proprio in Calabria e poi si sia spostata a Napoli, dove vive attualmente. La passione per la recitazione inizia subito e le sue doti sono evidenti, così fin dall’età di 18 anni inizia ad avere dei ruoli nelle fiction Rai, dove si forma e fa le prime esperienze.

Kubra di Mare Fuori e altri film

Kyshan Wilson, nonostante la giovane età, è già un’attrice molto nota grazie alla sua partecipazione alla serie Mare Fuori. Interpreta Kubra, una ragazza nigeriana che ha sparato alla madre e per questo finisce nell’istituto penitenziario minorile di Napoli. Non solo, Kyshan ha recitato anche in: Sotto il sole di Amalfi e Viola come il mare. Oltre alla recitazione, è una grande appassionata d’arte, pittura e scrittura.

Chi è il fidanzato, vita privata e Instagram

Kyshan Wilson è molto giovane e molto riservata sulla sua vita, ma dalle ultime indiscrezioni che si è lasciata sfuggire su Instagram, pare che sia innamorata e fidanzata con Luigi Orefice. Lui è un ragazzo napoletano di cui sappiamo soltanto che è un aspirante calciatore. I due sui social si definiscono come “Lupin e Fujiko”, data la loro complicità. Sotto le foto si scambiano molti commenti d’amore e sembrano davvero innamorati. Lei ha un profilo Instagram con 272mila followers su cui condivide molte foto del suo lavoro e della sua vita privata a giro per il mondo.