La felicità al principio, c’è la data di uscita per il primo romanzo di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ha svelato la data di uscita del suo primo romanzo. 'La felicità al principio', esordio letterario per il cantautore, sarà in tutte le più importanti librerie il 3 ottobre. Un desiderio che Ferro coltivava da molti anni e che adesso si è realizzato. Periodo difficile per il cantante di Latina, ma comunque sempre pieno di sorprese.

“Una storia che parla di sogni, rivalsa e felicità”

L’artista non ha dato grosse anticipazioni, se non una breve presentazione: “È una storia che parla di sogni, di rivalsa e di felicità”. Domani, mercoledì 26 luglio, Tiziano Ferro dovrebbe rendere noto qualcosa in più e farà un’altra sorpresa su Mondadori Store, come ha spiegato sui social taggando il profilo della libreria online. Un periodo difficile per lui dopo che recentemente gli è stato diagnosticato un nodulo alle corde vocali. Il cantante doveva già essere operato, ma ha voluto lo stesso rischiare realizzando il tour. Però, per come ci ha abituati, il cantautore non è uno che molla facilmente, infatti ecco che si è riscoperto romanziere.

La letteratura su Tiziano ferro

‘La felicità al Principio’ segue l’autobiografia in due parti ‘Trent’anni e una chiacchierata con papà’ del 2010. Nel 2012 è uscito anche ‘L’amore è una cosa semplice’. Sulla trama del romanzo non sappiamo ancora nulla, ma nella giornata di domani dovremmo sapere qualcosa in più. Ferro ha appena concluso un tour negli Stati Uniti con 14 tappe e ben 570mila spettatori. Un viaggio partito lo scorso 7 giugno con la data zero presso lo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro per poi proseguire in giro per l’Italia. Dallo stadio Olimpico di Torino, ai tre appuntamenti al Meazza di Milano. E ancora il Franchi di Firenze.