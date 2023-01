La Porta Rossa 3, anticipazioni terza puntata: trama episodi di mercoledì 25 gennaio 2023

Ritorno in grande stile per la serie tv La Porta Rossa 3 da gennaio 2023 nuovamente inserita nel palinsesto Rai a distanza di ben 4 anni dalla messa in onda dell’ultima stagione. Dall’11 gennaio infatti è iniziato il terzo e ultimo capitolo della storia che concluderà le vicende del Commissario ‘fantasma’ Cagliostro. Ma a che punto siamo dopo le prime due puntate? Cosa è successo in questo inizio della nuova stagione? E soprattutto: cosa vedremo nella terza puntata in onda mercoledì 25 gennaio 2023?

Cosa è successo nella seconda puntata

La narrazione dell’ultima stagione de La Porta Rossa 3 è ripresa da dove si era interrotta la serie nel 2019 (qui un utile riassunto). Fin qui sono stati mandati in onda quattro episodi (due per ogni serata): ma cosa è successo nel secondo appuntamento del 18 gennaio? Nel terzo episodio Cagliostro è stato alle prese con un dilemma in merito ad una confessione da fare o non fare a Vanessa. Oggetto il contenuto di una sua nuova premonizione. La paura però lo ha bloccato. Contemporaneamente Diego ha interrogato Andrea, uno dei manifestanti fermato dalla Polizia dopo il blackout alla centrale elettrica.

Il quarto episodio

Questo per ciò che riguarda il terzo episodio. In quello successivo invece Anna si è mostrata decisa a scoprire a tutti i costi la verità sulla morte di Eleonora Pavesi. Nel mirino il Professor Braida, protagonista di un atteggiamento a dir poco ambiguo. Vanessa si è trovata dinanzi poi ad una scelta difficile: salvare il Centro Studi tradendo così Cagliostro? Oppure fare il contrario? Una decisione difficilissima che ha tenuto tutti col fiato sospeso (se ancora non avete visto la puntata non aggiungiamo di più).

Anticipazioni la Porta Rossa 3 terza puntata 25 gennaio 2023

La Porta Rossa 3 va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai 2 per quattro settimane con due episodi per ciascun appuntamento. Otto infatti saranno in tutto le puntate di questo terzo capitolo che ci terranno compagnia fino al prossimo 1 febbraio 2023. Anche nella terza puntata, e di conseguenza nel quinto e sesto episodio, sullo sfondo della trama ci sarà sempre la stessa domanda: Cagliostro riuscirà a varcare la fatidica Porta Rossa e lasciare il mondo dei vivi? Il finale di stagione si avvicina e tante decisioni importanti dovranno essere prese.

