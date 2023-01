La Porta Rossa 3, anticipazioni ultima puntata: trama episodi di mercoledì 1 febbraio

La Porta Rossa 3, conto alla rovescia per il finale di stagione, ecco le anticipazioni della quarta e ultima puntata. Dopo un attesa di oltre tre anni dalla fine della season 2 la storia del Commissario Cagliostro, alias Lino Guanciale, è tornata ad appassionare i telespettatori e i fan della fiction. Ora però, dopo gli episodi in onda il 25 gennaio, ne mancano soltanto altri due per chiudere la nuova stagione. E ultima a quanto pare dato che al momento non risulta in lavorazione un quarto capitolo.

Cosa è successo nella penultima puntata della serie con Lino Guanciale su Rai 2

Intanto facciamo un piccolo riepilogo di quanto accaduto nell’ultima puntata. La scoperta di un messaggio vocale, inviato durante la notte del blackout, cambia le carta in tavola. E la pista d’indagine seguita da Anna (Gabriella Pession), cambia. Così come il rapporto complicato tra Vanessa (Valentina Romani) e Cagliostro (Lino Guanciale). Intanto Filip, ex fidanzato di Vanessa, è preoccupato per lei, cerca di starle vicino, mentre il poliziotto Paoletto cerca Andrea per scoprire qualcosa in più sulla compagna Stella, incinta e scomparsa nel nulla. Paoletto, intanto, deve scoprire chi sono i criminali, quelli responsabili del blackout e la notte di Halloween sarà particolare per tutti. Con sorprese e colpi di scena.

La Porta Rossa 4 si farà su Rai 2? Cosa sappiamo, anticipazioni della terza stagione

Anticipazioni ultima puntata La Porta Rossa 3, il finale di stagione

Ma cosa accadrà adesso nell’ultima puntata in onda mercoledì prossimo, 1 febbraio 2023? Secondo le anticipazioni il passato ed il presente confluiscono nell’ultima indagine di Cagliostro e Vanessa, la più dolorosa ed urgente di sempre. Stella riappare nella vita di Paoletto, Filip deve scegliere se ascoltare il proprio cuore oppure andare avanti. Ma come si chiuderà il cerchio? Quali saranno gli ultimi colpi di scena della fiction? Quale destino attenderà l’ex poliziotto ectoplasma Cagliostro? Per saperlo non perdetevi gli ultimi due episodi de La Porta Rossa 3.