La Porta Rossa 3, anticipazioni 25 gennaio 2023: trama episodi di stasera su Rai 2

Sta riscuotendo enorme successo, come già si immaginava, la Porta Rossa, la serie tv giunta alla sua terza stagione e in onda su Rai 2. Tra casi da risolvere, gialli e misteri, per non parlare dei colpi di scena che non mancano. Ma cosa succederà nella puntata, la terza, in onda questa sera, mercoledì 25 gennaio, in prima serata?

La Porta Rossa 3, quante puntate sono? Le anticipazioni della terza stagione

Cosa succede stasera nella serie tv La Porta Rossa

Stando alle anticipazioni, un messaggio vocale, inviato durante la notte del blackout, farà cambiare le carta in tavola. E la pista d’indagine seguita da Anna, interpretata da Gabriella Pession, cambia. Rimettendo in discussione tutto, soprattutto il rapporto complicato tra Vanessa (Valentina Romani) e Cagliostro (Lino Guanciale). Intanto Filip, ex fidanzato di Vanessa, è preoccupato per lei, cerca di starle vicino, mentre il poliziotto Paoletto cerca Andrea per scoprire qualcosa in più sulla compagna Stella, incinta e scomparsa nel nulla. Paoletto, intanto, deve scoprire chi sono i criminali, quelli responsabili del blackout e la notte di Halloween sarà particolare per tutti. Con sorprese e colpi di scena.

Anna, intanto, continuerà a indagare sul centro studi e sul professore Braida. E lo farà anche con l’aiuto di Luka Levani, custode della scuola con il quale ha trascorso una notte di passione.

La Porta Rossa 4 si farà su Rai 2? Cosa sappiamo, anticipazioni della terza stagione

Quando va in onda l’ultima puntata e dove vedere le repliche

La quarta e ultima puntata de La Porta Rossa andrà in onda, salvo cambiamenti del palinsesto, mercoledì 1 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1. Tutte le repliche, invece, sono disponibili in streaming (e gratuitamente) sul portale Rai Play. Questa, tra l’altro, sarà l’ultima stagione, almeno pare: le avventure di Cagliostro, quindi, termineranno. Ci sarà un lieto fine o il finale sarà aperto a più punti di vista?