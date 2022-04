La Pupa e il Secchione 2022, anticipazioni puntata 19 aprile: chi sono gli ospiti di stasera, le scuse di Paola Caruso

Come ogni martedì l’appuntamento su Italia 1 è con La Pupa e il Secchione, il programma che quest’anno, per la prima volta, vede al timone Barbara D’Urso. La ‘regina’ di Canale 5 ha trasformato l’iniziale esperimento sociale in una sorta di reality: i pupi e i secchioni vivono, ormai da settimane, in una villa. Tra continui litigi, fraintendimenti ed eliminazioni, soprattutto ora che la finale si avvicina. Ma cosa succederà stasera?

Alessia Macari e Luca Onestini ospiti de La Pupa e il Secchione

Questa sera Alessia Macari vestirà i panni di ‘pupa’ e lo farà solo per la puntata di oggi. Il suo ruolo, come è accaduto anche con gli altri ospiti, sarà fondamentale e determinante nella classifica perché dovrà assegnare 5 punti bonus a una coppia dopo una prova sexy. Il suo voto, è bene specificare, si andrà a sommare a quello dei tre temuti giudici, Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Ma non finisce qui. In studio, da Barbara D’Urso, ci sarà anche Luca Onestini, che interverrà per fare una sorpresa al fratello Gianmarco, che ora sta giocando in coppia con Mila Suarez.

Il ritorno in studio di Paola Caruso

Dopo la squalifica della scorsa settimana, Paola Caruso tornerà in studio e chiederà scusa al pubblico. Lo farà dopo il brutto e duro scontro che ha avuto con la ‘pupa’ Mila Suarez, nonché ex fidanzata di Alex Belli.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, l’eliminazione

E non finisce qui. Questa sera, in occasione del loro primo anniversario di fidanzamento, Guenda Goria incontrerà il fidanzato Mirko Gancitano. La pupa Emy Buono riuscirà a sottrarre il secchione di un’altra coppia e quindi a farli scoppiare? Ricordiamo, poi, che alla fine ci sarà il classico bagno di cultura, che determinerà la coppia che verrà eliminata, proprio alla vigilia della semifinale.