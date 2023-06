La ragazza e l’ufficiale, anticipazioni terza puntata: trama episodi venerdì 23 giugno 2023

La ragazza e l’ufficiale, in onda su Canale 5, è una serie turca in costume ispirata a una storia vera, che racconta il triangolo amoroso tra Kurt Seyit, un ufficiale turco al servizio dello Zar, Sura, una giovane nobildonna russa, e Petro, un commilitone e amico di Kurt. Ambientata tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina, la serie è tratta dai bestseller della scrittrice Nermin Bezmen e vanta un cast di attori famosi, tra cui Kivanc Tatlitug (Brave and Beautiful) e Farah Zeynep Abdullah nei ruoli principali, e Demet Özdemir (Daydreamer) in un ruolo secondario. La ragazza e l’ufficiale è stata un successo di pubblico in Turchia e nel Medio Oriente, dove è stata trasmessa contemporaneamente da Star TV e MBC, raggiungendo una platea di 500 milioni di spettatori. Domani sera, 23 giugno, sul canale mediaset arrivano i nuovi episodi, non perdeteli!

“La Ragazza e l’ufficiale”: anticipazioni terza puntata

Venerdì 23 giugno 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata de “La ragazza e l’ufficiale”; vediamo qualche anticipazione su questa nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena!Dopo il colpo di scena della puntata precedente, che ha visto Kurt ferito gravemente in battaglia e dato per morto da Sura, il giovane ufficiale si risveglia dal coma e fa ritorno a Pietrogrado, dove trova una situazione caotica: lo Zar ha abdicato e i ribelli stanno seminando il terrore nella città. Kurt decide di partire per la Crimea con il suo amico Celil e di fermarsi a Kislovodsk per rivedere Sura, di cui non ha più notizie da tempo.

I due innamorati riescono finalmente a riabbracciarsi e decidono di non lasciarsi più. La loro scelta è quella di fuggire insieme nella terra natale di Kurt, ma il loro viaggio sarà pieno di pericoli e ostacoli. Infatti Petro, che nutre un’ossessione per Sura e un’ostilità per Kurt, organizza una serie di agguati ai loro danni, cercando di eliminarli o separarli. Nel frattempo, in Crimea, la famiglia di Kurt deve affrontare le proprie difficoltà: Guzide scopre che l’uomo di cui si è innamorata non è un Eminof e che non ricambia i suoi sentimenti, mentre il padre di Kurt deve gestire i rapporti con i russi che occupano la sua terra.

Curiosità

Oltre alla trama avvincente e al cast di talento, la serie La ragazza e l’ufficiale presenta alcune curiosità interessanti che vale la pena conoscere. Ecco alcune di esse:

La serie è basata su una storia vera, quella dei bisnonni della scrittrice Nermin Bezmen, che ha raccontato la loro vicenda nei suoi romanzi Kurt Seyt & Shura e Kurt Seyt & Murka.

La serie è stata girata in diverse location tra Istanbul, San Pietroburgo e Ucraina, con un budget elevato che ne fa la produzione più costosa mai realizzata in Turchia.

La serie è stata trasmessa contemporaneamente in Turchia e nel Medio Oriente, raggiungendo una platea di 500 milioni di spettatori. In Italia, invece, è una prima visione assoluta su Canale 5.

Nel cast della serie compare anche Demet Özdemir, nota al pubblico italiano per il ruolo di Sanem Aydin nella serie Daydreamer. L’attrice interpreta Alya, una giovane donna che si innamora di Kurt Seyit dopo che lui si trasferisce a Istanbul.

La serie è composta da due stagioni per un totale di 21 episodi nella versione originale turca. In Italia, invece, gli episodi sono stati riadattati e ridotti a 50 minuti circa ciascuno.

Una serie tra amore, guerra e storia

La ragazza e l’ufficiale è una serie appassionante che mescola amore, guerra e storia, portando lo spettatore in un viaggio tra culture diverse e scenari suggestivi. La terza puntata promette ancora emozioni forti e colpi di scena per i protagonisti Seyit e Sura, che dovranno lottare per il loro amore contro le avversità del destino. Per seguire le loro avventure, non perdete l’appuntamento con La ragazza e l’ufficiale venerdì 23 giugno 2023 su Canale 5 dalle 21:30 circa!