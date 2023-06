La ragazza e l’ufficiale stasera in tv: anticipazioni e trama episodi giovedì 15 giugno 2023

[adrotate group="9"]

“La ragazza e l’ufficiale” è la serie tv che sta conquistando il pubblico italiano, in onda su Canale 5 dal 9 giugno 2023. Si tratta di una produzione turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen, a sua volta nipote dei protagonisti reali della vicenda. La serie racconta la storia d’amore tra Kurt Seyit Eminof, un affascinante e coraggioso ufficiale dello Zar di origine turca, e Alexandra Verjenskaya, detta Sura, la figlia più giovane di una nobile famiglia russa. I due si incontrano e si innamorano a prima vista a una festa a Pietrogrado, poco prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Il loro amore sarà ostacolato dalle famiglie, dalla guerra, dalla rivoluzione russa e dalle difficoltà della vita. Riusciranno a restare insieme nonostante tutto?

“La Ragazza e l’Ufficiale” stasera in TV: anticipazioni

Stasera, giovedì 15 giugno 2023, su Canale5 andrà in onda la seconda puntata de La ragazza e l’ufficiale, composta da tre episodi: il quarto, il quinto e il sesto della prima stagione. Ecco le anticipazioni degli episodi.

Episodio quattro: tra promesse d’amore eterno e la partenza al fronte

Sura e Kurt Seyit si scambiano promesse d’amore eterno prima della partenza dell’uomo per il fronte. I due, alla stazione, si stringono forte, desiderando che il tempo si fermi, ma Kurt è consapevole del suo dovere, e supplica Sura di aspettarlo; tuttavia, entrambi sanno che c’è una minaccia incombente: Kurt potrebbe non fare ritorno. I mesi scorrono e Sura non riceve sue notizie, invia lettere incessanti all’uomo che ama e che vorrebbe al suo fianco, ma non ottiene alcuna risposta ed è molto angosciata. Non ha altro in mente che Seyit e si proietta in un futuro con lui. È il suo grande sogno. Intanto, la madre di Petro fa capire a Katherina di essere attratto da Sura, e che vorrebbe avanzare la sua proposta di matrimonio. Le due donne si rendono conto, quindi, che presto dovranno occuparsi dell’organizzazione delle nozze tra i due. Sura vive nel ricordo di Kurt ed è totalmente all’oscuro di ciò che sta succedendo dietro le sue spalle, e spera solo che Seyit torni presto da lei.

Episodio cinque: Sura e la sceneggiata improvvisa

Sura si scontra con la sua famiglia per salvaguardare l’onore di Seyit e dimostrare che il loro amore è sincero, Seyit sta lottando in guerra e sfortunatamente uno dei suoi cari amici, Vlademir, muore. Per il nostro protagonista è un momento duro da affrontare e l’unico pensiero che gli dà coraggio è quello di poter ritornare a casa dalla sua innamorata. Intanto, durante la festa di fidanzamento di Valentina e Konstantin, la baronessa Lola fa la sua comparsa, segretamente su invito di Petro, e decide di infastidire Sura. Quest’ultima, in preda all’ira, provoca una scena che cattura l’attenzione di Valentina, la quale la rimprovererà per il suo comportamento sconveniente. Sembra inoltre che Petro sia un traditore, a detta di Misa, e che finanzia i ribelli. Una storia difficile da credere, dato che la famiglia di Petro è una delle più fedeli allo Zar e dunque molto benestante.

Episodio sei: la tragica notizia

Valentina e Sura si scontrano perché la ragazza rimprovera alla sorella di dover abbandonare Seyit: a suo parere, il loro amore infanga l’onore della famiglia. Sura non vuole sentir ragioni e risponde a Valentina che lei è di lui e che insieme formano un’unica anima. Seyit scrive lettere appassionate alla sua amata Sura, che però non arrivano mai: Petro, infatti, le getta nel fuoco della villa, per impedire che Sura le legga. È una vera crudeltà, perché la ragazza non ha più la forza di alzarsi dal letto, da quando ha appreso proprio da Petro che Seyit è caduto in guerra. Valentina somministra alla sorella dei farmaci, e il dottore assiste Sura, che trascorre la sua vita a letto, distrutta, e continua a sognare Seyit. Desidera che tutto ciò che sta vivendo sia solo un incubo. Petro giura al padre delle ragazze che si occuperà di Sura per sempre.

Le curiosità sulla serie: le riprese, le location e i romanzi

La ragazza e l’ufficiale è una serie tv composta da due stagioni per un totale di 21 episodi. La prima stagione è andata in onda in Turchia su Star TV dal 4 marzo al 20 novembre 2014. La seconda stagione è stata trasmessa dal 23 settembre al 11 novembre 2015. In Italia va in onda su Canale 5 dal 9 giugno 2023. La serie è stata girata in varie location tra Turchia, Russia e Ucraina. Alcune delle città dove sono state effettuate le riprese sono Istanbul, Kiev, Odessa, San Pietroburgo e Mosca. La serie è basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. I romanzi sono ispirati alla storia vera dei nonni dell’autrice, Kurt Seyit Eminof e Şura Verjenskaya. L’autrice ha raccolto le testimonianze dei familiari e dei conoscenti dei protagonisti per ricostruire la loro vicenda d’amore. I romanzi sono stati tradotti in diverse lingue tra cui l’inglese, il russo, il greco e il rumeno.