La ragazza e l’ufficiale cambia giorno: ecco perché non va in onda venerdì 16 giugno

“La ragazza e l’ufficiale“, la serie tv drammatica basata sui romanzi della scrittrice Nermin Bezmen, che narra la vera storia d’amore dei suoi nonni tra la Russia e la Turchia durante la prima guerra mondiale, andrà in onda, su Canale 5, giovedì 15 giugno e non venerdì come di consueto. Scopriamo insieme trama,puntate e curiosità di questa serie tv che sta tenendo avvinti moltissimi spettatori davanti al piccolo schermo.

“La ragazza e l’ufficiale”; cambio di programmazione su Canale 5

La serie tv è composta da due stagioni per un totale di 21 episodi. In Italia, la prima stagione è divisa in cinque puntate da tre episodi ciascuna, che vanno in onda il venerdì sera su Canale 5. La seconda puntata, però, subirà uno slittamento eccezionale: invece di andare in onda venerdì 16 giugno, sarà trasmessa giovedì 15 giugno. Il motivo di questo cambiamento è dovuto alla programmazione de L’Isola dei famosi, che ha saltato la puntata di lunedì 12 giugno a causa della morte di Silvio Berlusconi e che recupererà il suo appuntamento settimanale proprio venerdì 16 giugno.

Cosa succederà nella seconda puntata

Nella prima puntata de La ragazza e l’ufficiale abbiamo assistito all’incontro tra Kurt Seyit e Sura e al loro colpo di fulmine scattato da subito, al primo sguardo. Nella seconda puntata vedremo come la storia d’amore tra i due si complicherà ulteriormente: Kurt Seyit verrà richiamato al fronte e dovrà lasciare Sura, che lo raggiungerà alla stazione per uno struggente addio. Il destino non si rivelerà affatto clemente e d’aiuto con la coppia d’innamorati: le rispettive famiglie si opporranno strenuamente, mettendo in atto sotterfugi e intrighi vari, alla loro relazione in particolare quella di Kurt che lo vuole sposato con una ragazza turca. Riusciranno Kurt Seyit e Sura a ritrovarsi e a vivere il loro amore? Per sfamare la curiosità non rimane altro che attendere giovedì!

Una serie tv da non perdere

“La ragazza e l’ufficiale” è una serie tv che sa conquistare gli spettatori con la sua trama avvincente, i suoi personaggi intensi, le sue ambientazioni suggestive e le sue musiche coinvolgenti. La serie tv, infatti, non è solo una storia d’amore, ma anche una ricostruzione storica di un periodo turbolento, in cui la Russia e la Turchia si trovano a fronteggiare la rivoluzione, la guerra e il cambiamento sociale. La serie, inoltre, è un omaggio alla memoria familiare della scrittrice Nermin Bezmen, che ha voluto raccontare la storia dei suoi nonni con fedeltà e passione. La ragazza e l’ufficiale è una serie tv da non perdere per chi ama le storie d’amore travagliate, le avventure epiche e le emozioni forti.