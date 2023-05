Serie tv estate 2023 su Canale 5: ecco quali sono e quando iniziano

Se è vero che con l’arrivo dell’estate molti programmi televisivi sono al capolinea, il palinsesto di Canale 5 non mancherà certamente di allietare i pomeriggio estivi dei propri affezionati telespettatori con tante nuove serie! Medical drama, storie dal taglio storico e quelle invece dal taglio giallo e poliziesco. Insomma ce ne sarà davvero per tutti i gusti e le sorprese non mancheranno! Ma quali sono le serie tv dell’estate di Canale 5?

La ragazza e l’ufficiale, la serie turca su Canale 5: quando inizia, trama, cast e anticipazioni

Le serie tv dell’estate di Canale 5

Cresce l’attesa ma anche la curiosità per il ritorno su Canale 5 di una serie tv molto amata! Si tratta di New Amsterdam, prossimamente attesa sul piccolo schermo e pronta a regalare tante emozioni agli affezionati telespettatori. La vicenda incentrata sulla vicissitudini del dottor Goodwin, dei suoi colleghi ma anche dei numerosi pazienti dell’ospedale, ha raccontato uno degli ospedali pubblici più antichi degli USA ed ora è pronta per un ritorno in grande stile!

Spostiamoci adesso sul versante storico e segnaliamo l’arrivo sul piccolo schermo della serie tv La ragazza e l’ufficiale. Protagonista è Kıvanç Tatlıtuğ, il Cesur Alemdaroğlu di Brave and Beautiful. La vicenda è ambientata ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Questa serie tv narra della tormentata storia d’amore tra il luogotenente Kurt Seyit – primogenito di una ricca famiglia della Crimea – e Sura Verjeenskaya, la figlia di una nobile famiglia russa che l’uomo conoscerà nel corso di una festa. Potrà un amore impossibile superare le difficoltà?

Signora Volpe e Beyond Paradise

Ma non finisce qui. Segnaliamo poi la serie Signora Volpe e Beyond Paradise! Nella prima, Silvia Fox – un’ex spia britannica- arriva in Italia per il matrimonio della nipote ma un evento macabro e inatteso turberà la tranquillità del momento, inducendo la donna ad aprire un’indagine per far luce sui contorni della vicenda. . La seconda invece racconta la storia del detective inglese Humphrey Goodman che abbandona l’Isola di Saint Marie in Madagascar per iniziare una nuova vita con la fidanzata Martha.