La Tv dei 100 e uno, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata: anticipazioni stasera 29 marzo 2023

Siamo nel bel mezzo della settimana, è mercoledì e questa sera su Canale 5 andrà in onda la terza e ultima puntata de La tv dei 100 e uno, lo show che vede al timone Piero Chiambretti. Protagonisti 100 bambini, tra i 6 e gli 11 anni, che non avranno filtri: saranno spontanei e faranno divertire tutti, anche i grandi che per un po’ viaggeranno nel tempo e ritorneranno indietro. A quando loro erano piccoli.

Gerry Scotti a la Tv dei 100 e uno stasera in tv

Tra gli ospiti di questa settimana, per questa ultima puntata, Piero Chiambretti accoglierà in studio Gerry Scotti, l’amatissimo conduttore che avrà un solo compito: rispondere alle domande che i bimbi porranno. Domande inconsuete, inaspettate, senza freni. E lui non dovrà avere filtri: si dovrà mettere a nudo davanti a loro e al pubblico che li segue da casa.

Come funziona il programma

Anche stasera, quindi, Piero Chiambretti gestirà con la consueta spontaneità e ironia, come si legge sul sito ufficiale Mediaset, l’irrefrenabile e imprevedibile parterre, con la complicità dell’immancabile mascotte del programma: il dinosauro Ignazio. I bambini metteranno simpaticamente alla prova le special guest che si alterneranno nel corso della puntata. Tra gli ospiti di questa settimana, come già anticipato, Gerry Scotti che risponderà senza filtri a tutte le curiosità dei bimbi.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate de La tv dei 100 e uno (che saranno tre con quella di questa sera) si possono rivedere in streaming, e in forma totalmente gratuita, sul portale Mediaset Infinity. L’appuntamento, intanto, è per questo mercoledì a partire dalle 21.30 circa su Canale 5, subito dopo Striscia la Notizia. E le risate non mancheranno!