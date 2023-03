La Tv dei 100 e uno, torna Chiambretti: anticipazioni prima puntata, ospiti e come funziona

L’arrivo del nuovo programma ‘La tv dei 100 e uno’ è annunciato da tempo. Uno show nel quale ‘I grandi torneranno bambini e i bambini saranno meglio dei grandi’, così lo definisce il conduttore Piero Chiambretti, ormai pronto a decollare in questa nuova esperienza televisiva che prenderà il via domani, 15 marzo in prima serata su Canale 5.

Come è nata l’idea de ‘La Tv dei 100 e uno’

L’idea di realizzare uno spettacolo che avesse come protagonisti bambini, per Chiambretti, è nato tanto tempo fa. Ben 11 anni fa, quando è nata sua figlia Margherita. Una trasmissione che si annuncia ricca di divertimento e, soprattutto, che è rivolta a tutto il pubblico, meglio ancora se si tratta di famiglie. Tanti gli ospiti che faranno capolino nel programma, precisamente tre a puntata. Generalmente si sceglieranno personaggi amati dai bambini, perché i veri protagonisti dello spettacolo sono loro.

Paolo Bonolis tra gli ospiti della prima serata

E nella prima serata è previsto l’intervento di Paolo Bonolis che, tra le altre cose, ha iniziato la sua professione proprio con un programma per bambini: Bim Bum Bam. A lui saranno rivolte le domande delle giovani ‘pesti’ che non mancheranno di mettere in difficoltà gli ospiti che si avvicenderanno nella trasmissione, proprio per la loro semplicità e schiettezza nel formulare le domande.

I bambini saranno chiamati a intervistare gli ospiti della trasmissione

Personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma anche della musica e della politica si avvicenderanno sul palco di La tv del 100 e uno e saranno chiamati a fronteggiare i ‘giornalisti in erba’ che formuleranno sicuramente anche domande scomode. Chiambretti, dal canto suo, si prepara a tornare bambino utilizzando quelle che sono le sue caratteristiche più tipiche: la sfrontatezza e l’allegria. Non resta che aspettare e vedere la puntata di esordio dello spettacolo tanto atteso per vedere se il format troverà il consenso del pubblico.