L’anno che verrà 2023, il Capodanno su Rai 1: orario, location e chi sono i cantanti

Capodanno 2023 concerti: il nuovo anno è alle porte e manca veramente poco tempo per organizzare la propria notte di San Silvestro con gli amici, con il proprio compagno o la propria compagna, oppure in famiglia. In ogni regione ci saranno dei concerti organizzati dalle istituzioni e non solo con i quali ci si potrà divertire e cantare a squarciagola i successi di grandi artisti del calibro di Elisa, Edoardo Bennato, Patty Pravo, Anna Tatangelo, Daniele Silvestri, La Rappresentante di Lista, Rkomi, Max Gazzè e i Boomdabash.

L’anno che verrà 2023, ecco come sarà il Capodanno di Rai 1

Ma la regione che si è accaparrata il maggior numero di artisti di successo, oltre a quelli che saranno presenti al Concertone di Capodanno a Roma, che quest'anno si terrà nella splendida cornice dei Fori Imperiali, è sicuramente la Sardegna, che fa il "botto" con Blanco, Emma Marrone, Max Pezzali, Emis Killa e Claudio Baglioni.

L’anno scorso sono state le acciaierie di Terni, luogo simbolo del lavoro e della ripartenza, a fare da sfondo alla tradizionale festa di Capodanno di Rai1, che quest’anno si sposta a Perugia, in una location ancora nota. L’Anno che verrà Capodanno 2023 è la ventesima edizione del programma dove musica, comicità e spettacolo fanno da protagonisti e che vede salire sul suo palco tantissimi ospiti e artisti, guidati da Amadeus.

