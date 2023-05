Laura Efrikian, chi è il figlio Marco Morandi: età, carriera, che lavoro fa, figli, chi è la moglie Sabrina Laganà, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Cloris Brosca e agli affetti stabili, anche Marianna Morandi e sua mamma, l’attrice Laura Efrikian, che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore. Ma siete sicuri di sapere tutto sulle loro vite? Conoscete Marco Morandi, figlio di Gianni e Laura, quindi fratello di Marianna?

Cosa sappiamo su Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi e Laura Efrikian

Marco Morandi è nato a Roma il 12 febbraio del 1974 ed è un noto cantante, attore, compositore, insomma figlio d’arte. Nato dall’amore tra Gianni Morandi e l’attrice Laura Efrikian, Marco ha studiato violino dai 5 ai 15 anni, poi nel 1997 con alcuni compagni di classe ha fondato i Percentonetto. E con loro ha partecipato a Sanremo Giovani ed è riuscito ad accedere al Festival di Sanremo 1998 con il brano Come il sole. Nel 1999, invece, ha affiancato il papà nelle quattro puntate di C’era un ragazzo e nel 2000 lo abbiamo visto alla conduzione del programma musicale Taratata con Enrico Silvestrini.

I successi

Marco Morandi nel 2001 ha partecipato al film Liberate i pesci di Cristina Comencini, poi nel 2002 è tornato a Sanremo con il brano Che ne so. Nel 2009, invece, ha lavorato sul canale Pokeritalia24 e nel 2011 ha autoprodotto il suo secondo album da solista. Nel 2013, invece, ha cantato all’Arena di Verona con il papà in occasione del Gianni Morandi live in Arena.

Chi è la moglie Sabrina, figli

Ma veniamo alla vita privata. Marco Morandi dal 28 settembre del 2012 è sposato con Sabrina Laganà e dal loro grande amore sono nati tre figli. Lei è una professionista attiva nella comunicazione e lavora come ufficio stampa di molti personaggi famosi.

Marco Morandi su Instagram

Marco Morandi ha un profilo Instagram e con l’account @marcomorandi.official vanta oltre 11 mila followers.