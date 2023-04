Le Iene, anticipazioni 18 aprile 2023: ospiti e servizi di stasera in tv

Ci siamo, è tutto pronto per un nuovo, imperdibile appuntamento con la trasmissione le Iene! In onda in prima serata su Italia 1, alla conduzione come sempre Belen Rodriguez accompagnata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma cosa vedremo in questa puntata e quali saranno gli ospiti in studio? Ecco per voi qualche piccola anticipazione!

Le anticipazioni della nuova puntata di Le Iene

Una puntata davvero emozionante quella che si appresta a prendere questa sera su Italia 1 a partire dalle 21.20. Tra i servizi che verranno trasmessi nel corso della trasmissione anche quello che vede protagonista GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggieri, il cantante che dopo aver ritrovato, a distanza di trent’anni, i suoi genitori naturali racconta emozionato la sua nuova quotidianità. Una volta saputo di esser stato adottato, l’artista ha deciso di rivolgersi a Le Iene al fine di ritrovare i propri genitori biologici. Essendo però in possesso di poche informazioni, era partito alla volta della Puglia con l’inviata Veronica Ruggieri. A seguito di alcune ricerche in Comune, il ragazzo ha scoperto il nome dei genitori riuscendo poi ad abbracciarli e a riconciliarsi con loro. Nel video che verrà trasmesso questa sera sarà il padre che partirà per Milano al fine di conoscere il figlio. Giunto nel capoluogo lombardo gli racconterà le vicissitudini che hanno portato all’adozione nonché come non abbia mai smesso di pensare a lui.

Gli ospiti

Una puntata davvero emozionante quella prevista per questa sera su Italia 1 nella quale anche gli ospiti non mancheranno. Segnaliamo, tra gli altri, la presenza degli Articolo 31, famoso e amato duo rap formato da J-Ax e Dj Jad. Celebri durante gli anni Novanta, si può dire che gli Articolo 31 abbiamo segnato un epoca, continuando peraltro ancora a regalare ai propri fan tante indimenticabili canzoni ed emozioni!