Le Iene, anticipazioni 18 ottobre 2022: Belen incontra gli haters, servizi e ospiti di stasera

Come ogni martedì sera che si rispetti su Italia 1 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata de Le Iene, lo show che vede alla conduzione Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Tra servizi di attualità, inchieste, ospiti e scherzi. Con i conduttori sul palco anche i due giovani comici, Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Belen Rodriguez faccia a faccia con gli haters stasera a Le Iene

Dopo aver vestito i panni da iena in un servizio in cui si parlava di dismorfofobia, disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per i difetti fisici, Belen stasera sarà faccia a faccia con fan e haters, che ha incontrato nel Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci.

Giulia Schiff come ospite

Tra gli ospiti in studio, poi, ci sarà Giulia Schiff, l’ex pilota dell’aeronautica militare che è ritornata dall’Ucraina, dove si era arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale. E racconterà la sua esperienza.

I servizi di stasera

E ancora, Giulia Golia, direttamente da Bari, la racconterà la storia di Maria Grazia e di suo figlio Jacopo, affetto da autismo non verbale. Su Facebook la donna ha raccontato di aver dovuto ritirare il figlio dalla scuola e tenerlo a casa: una denuncia sociale, un’accusa a un sistema non inclusivo. Nel servizio di Stefano Corti, invece, ci sarà il coronamento del sogno di una bambina di 7 anni tifosa della Lazio, che incontrerà Ciro Immobile. Infine, Luigi Pelazza tornerà sulla storia di Luca e suo amore con Arelis.