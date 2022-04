Le Iene, anticipazioni puntata 6 aprile 2022: i servizi di stasera, lo scherzo a Soleil, il racconto di Giulia Schiff

Come ogni mercoledì l’appuntamento su Italia 1 è con Le Iene, il programma di approfondimento e attualità, tra inchieste, servizi e scherzi, che vede alla conduzione Belen Rodriguez e il veterano Teo Mammuccari. Con loro sul palco anche i comici Max Angioli ed Eleazaro Rossi, mentre gli ospiti di questa puntata saranno Ilary Blasi, il rapper marchigiano Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino, la top model Bianca Balti e la cantante Annalisa.

Giulio Golia con Don Patriciello e Biagio Chiariello

Giulio Golia questa sera raccoglierà le dichiarazioni di Don Patriciello, il parroco da sempre impegnato contro la criminalità campana, e del Comandante della Polizia Municipale di Arzano, Biagio Chiariello, entrambi sotto scorta dopo le minacce della camorra. Il prete ha ricevuto una bomba carta, mentre il comandante è apparso su un finto manifesto funebre. Chiari segni di intimidazione!

Alice Martinelli e il servizio su Massimo Riella

La iena Alice Martinelli, invece, sarà con Domenico Riella, il padre di Massimo evaso a Brenzio nei giorni scorsi. Il 12 marzo l’uomo era sul furgone della polizia, che lo stava portando verso il cimitero. Sceso dal camioncino, Massimo ha fatto perdere le sue tracce: dove si trova? Dove si nasconde?

L’intervista di Matteo Viviani e l’omicidio di Carol Maltesi

E ancora, Matteo Viviani intervisterà due ragazzi, entrambi protagonisti di alcuni filmini amatoriali insieme a Carol Maltesi, la giovane al centro della cronaca nera perché brutalmente assassinata dal vicino di casa, che ha confessato.

Gastonz Zama, cos’è l’hyperverse

Gaston Zama, invece, è sulle tracce di chi questi mesi sta promuovendo l’hyperverse, una sorta di portafoglio digitale su cui è possibile depositare della moneta virtuale, come ad esempio la cripto valuta. La iena è volata a Miami per approfondire l’argomento e ha scoperto come tra i promotori ci sia una sua ‘vecchia conoscenza’ della trasmissione, Jimmy The Watch.

Il racconto di Giulia Schiff, la 23enne in guerra in Ucraina

Ma non finisce qui. Questa sera a Le Iene andrà in onda la terza e imperdibile parte del racconto di Giulia Schiff, la giovane di 23 anni, ex pilota dell’aeronautica militare, che ha deciso di arruolarsi come volontaria nelle forze speciali della legione internazionale in Ucraina.

Lo scherzo di stasera de Le Iene a Soleil Sorge

Servizi, inchieste, ma anche scherzi e divertimento. Questa sera vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis è Soleil Sorge, l’influencer che ha creduto di essere stata coinvolta in una truffa ai danni di molte persone nella quale veniva promosso l’acquisto di cripto valute false. Per un totale pari a cinque milioni di euro!