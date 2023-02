Leonardo De Amicis, chi è il direttore d’orchestra: età, carriera, figli, moglie, vita privata, Instagram

Leonardo De Amicis non ha bisogno di molte presentazioni, perché il suo curriculum e la sua carriera parlano bene la lingua della musica per lui. Parliamo di un rinomato direttore musicale, che dal 2020 è stato alla guida anche del Festival di Sanremo e che da sempre è innamorato di una delle città dove ha iniziato la sua brillante carriera nel mondo della musica: L’Aquila. Personaggio di spicco anche dal punto di vista strettamente mediatico, ha sempre veicolato in molte occasioni messaggi positivi e di speranza.

Leonardo De Amicis: chi è

Il direttore musicale Leonardo De Amicis nasce a Roma, ma è originario del reatino, ad oggi è padre di 3 figli, uno dei quali, Sebastian, ha anche deciso di seguirlo nel suo percorso musicale. Come anticipato, la sua prima tappa importante a livello biografico è proprio l’Aquila, dove ha studiato al Conservatorio “Casella” organo e pianoforte. La sua passione sboccia sin da giovanissimo, quando il padre gli regala una fisarmonica. Da quel momento ha deciso di imboccare la grande via della musica, una vera e propria storia d’amore, potremmo dire, che poi non è mai terminata.

L’esordio e gli studi a L’Aquila

Proprio a L’Aquila inizia a farsi le ossa e un nome: qui infatti negli anni’80 suonava con una band molto nota in quel periodo, gli “Uranius”, con la quale di recente si è nuovamente esibito in uno spettacolo organizzato a Via Strinella, davanti la chiesa di Santa Rita. Proprio in quegli anni, parallelamente, inizia a coltivare amicizie e collaborazioni importanti, come quella ad esempio con Riccardo Cocciante – anche lui originario dell’Aquila.

In giro per il mondo con la musica

Tra le altre cose, Leonardo De Amicis è anche un produttore di musica elettronica. Nella sua vita e carriera ha girato tutto il mondo, l’Europa in particolare, ma arrivando anche in America dove ha perfezionato la sua formazione arricchendola di esperienza ed elementi nuovi e all’avanguardia. Il vero grande successo arriva però nel 1999 quando viene selezionato da Radio Vaticana come compositore, direttore e produttore del disco-evento di papa Giovanni Paolo II Abbà Pater. L’anno dopo, infatti, nel 2000, è stato il direttore d’orchestra per numerosi eventi, tra i quali spicca quello in occasione delle giornata mondiale della gioventù. Per tre anni, poi, fino al 2003 è stato anche il principale referente artistico della direzione nazionale della Croce Rossa Italiana.

L’approdo al Festival di Sanremo

Infine, nella sua carriera, molto importanti anche le sue collaborazioni con la Rai. Sempre in quegli anni, nel 2001 precisamente, diventa direttore d’orchestra a Sanremo Giovani 2001 e membro della commissione a Sanremo 2004, e verrà insignito di numerosi premi.

Vita privata

Poco si sa della sua vita privata, essendo il direttore musicale molto riservato anche sulle piattaforme social. Sappiamo per certo che è sposato ed è padre di 3 figli: Sebastian – che ha seguito la sua passione per la musica – Giulia e Niccolò.

Instagram e social

Ottimo anche il suo seguito sui social, in particolare proprio sui social, dove conta ben 6.071 follower.