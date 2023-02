Leonardo De Amicis, chi è la moglie: età, lavoro, figli e foto

Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Anche in questo lunedì – a partire dalle 14 su Rai 1 – Serena Bortone è pronta a regalare agli affezionati telespettatori un momento di gioia e relax e, come di consueto, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno nello studio durante la puntata. Tra di loro anche il direttore d’orchestra – che abbiamo visto nel Sanremo appena terminato – Leonardo De Amicis. Se la sua biografia e carriera professionale sono ben note e documentate, cosa sappiamo invece della sua dolce metà Sabrina Marinangeli?

Marco Mengoni all’Eurovision 2023: “Avrei voluto una donna nella top five di Sanremo”

Chi è Sabrina Marinangeli, i successi professionali

Sabrina Marinangeli è nata a Roma il primo aprile del 1972. Del segno dell’ariete, la donna è una showgirl e cantante italiana. Il suo debutto avviene nello spettacolo “G.B. Show n.7”, a teatro con Gino Bramieri. La donna è stata inoltre protagonista di un programma molto noto e che ha fatto storia nella televisione italiana: Non è la Rai. La Marinangeli ha poi lavorato con grandi personalità del mondo televisivo quali Maurizio Costanzo e Pippo Baudo. Numerose le sue apparizioni nel ruolo di corista in programmi come Domenica In, Buona Domenica o ancora, Maurizio Costanzo Show. Sempre in qualità di corista la donna ha fatto parte del programma Mezzogiorno In famiglia e dal 2018 al 2019, ha preso poi parte su Rai 1 al programma condotto da Amadeus Ora o mai più.

La relazione con Leonardo De Amicis

Sentimentalmente legata al direttore d’orchestra Leonardo De Amicis, la loro relazione va avanti da sei anni. Il loro legame è dunque stabile, duraturo e la coppia appare felice insieme. Tuttavia, i due sono molto riservati e lasciano trapelare poco rispetto al sentimento che li unisce, preferendo far parlare la propria arte. La coppia non ha avuto figli anche se Leonardo era già padre di tre ragazzi: Sebastian, Giulia e Niccolò.