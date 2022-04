L’Eredità, anticipazioni puntata speciale per l’Ucraina sabato 2 aprile 2022: chi sono gli ospiti e come donare

Torna l’appuntamento con l’Eredità, il quiz game di Rai 1 che da anni, ormai, vede alla conduzione Flavio Insinna. Questa volta, però, il programma andrà in onda anche in prima serata perché questa sera, sabato 2 aprile, ci sarà una puntata speciale interamente dedicata all’Ucraina, a quel paese che da settimane è sotto l’attacco russo. Tra bombardamenti che squarciano il cielo, città rase al suolo e famiglie in fuga.

Chi sono i concorrenti di stasera all’Eredità

Una ‘gara’ di beneficenza e solidarietà che vedrà protagonisti del quiz game 7 concorrenti speciali: Orietta Berti, Massimo Cannoletta (ex campione del gioco), Paolo Conticini (che ieri ha trionfato a Il Cantante Mascherato), Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo & Greg, Matilde Gioli. Loro si sfideranno per sostenere la raccolta fondi in favore della popolazione ucraina: il montepremi, poi, sarà interamente devoluto per questa causa.

Come aiutare la popolazione ucraina

Saranno tantissimi gli ospiti, molte le sorprese. Tutto questo per aiutare migliaia di persone in Ucraina: chi vuole potrà donare anche da casa, tramite il numero 45525 con un semplice SMS dal cellulare o con una chiamata da rete fissa. Le donazioni, fanno sapere dalla Rai, saranno utilizzate per garantire alle famiglie e ai bambini protezione, rifugi, coperte, cure, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico. L’Eredità, quindi, che andrà in onda stasera a partire dalle 21.30, aiuterà la raccolta fondi promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF, tre organizzazioni umanitarie molto attive.