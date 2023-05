L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di domenica 30 aprile

L’Eredità torna anche oggi, domenica 30 aprile, ultimo giorno del mese, con il suo classico appuntamento di sempre, immancabile. E anche in questo giorno di festa saranno in tanti gli appassionati che si ritroveranno, da soli o in compagnia di amici o parenti da sfidare, davanti alla tv, per vedere il gioco più seguito della fascia preserale, che appassiona milioni di italiani. L’Eredità è infatti il quiz game seguitissimo e amatissimo di Rai 1, un appuntamento imperdibile prima del Tg. Ma chi vincerà stasera e chi sarà il campione di oggi? A partire dalle 18.45 su Rai 1, Flavio Insinna è pronto a deliziare gli italiani con le sfide a colpi di parole. Da casa sono in tanti a provare a indovinare. Ma il concorrente finale riuscirà a portarsi a casa il montepremi indovinando la parola di questa sera?

L’Eredità, il quiz show che tiene compagnia gli italiani

Anche oggi, infatti, l’Eredità, quiz game di Rai 1, ha tenuto compagnia al pubblico. Tra domande di cultura generale, curiosità e sfide avvincenti. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna. Pronti ad accendere la televisione e a provare a indovinare la parola vincente della ghigliottina, l’ultimo ‘scoglio’ del gioco?

Cosa è successo stasera a l’Eredità sabato 29 Aprile 2023

Di rientro dal lavoro o dagli impegni quotidiani, non c’è niente di meglio che staccare la spina e tornare al relax di casa con la trasmissione de l’Eredità. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme. E che allenano la mente, specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. A sedersi di fronte al padrone di casa per la Ghigliottina e a sperare di vincere un unico concorrente, il campione della serata. L’obiettivo finale? Indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina.

Chi è il campione di stasera a l’Eredità?

Prima della Ghigliottina, novità di questa edizione de L’Eredità sono le ‘stoccate finali’: si tratta della penultima sfida, quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass, a sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Ad arrivare alle stoccate finali questa sera ci sono: Simona e Simone. A vincere alle stoccate finali e aggiudicarsi il diritto di andare alla Ghigliottina è stata Simona! Riuscirà a vincere alla ghigliottina, che è l’ultimo scoglio dell’avvincente gioco? Riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale?

Ghigliottina e montepremi finale

Simona ha vinto le stoccate finali e si è presentato quindi alla ghigliottina, ultimo step del game quiz, con 170 mila euro. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al ‘bottino completo’? Ma vediamo, ora, come era composta la sua ghigliottina:

Rispettare

Pranzo

Aperto

Edizione

Italiana

Alla fine il montepremi è rimasto invariato? Simona gioca per vincere 42,500 euro. Riuscirà il campione a portarsi a casa il montepremi, al netto di tutte le decurtazioni della ghigliottina? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto? Ecco, ve la sveliamo noi!

La parola vincente di stasera all’Eredità è…

Simona ha scelto la parola “Turno”. Sarà quella giusta? Purtroppo stavolta no: la parola giusta era “Domenica”. La campionessa riproverà domani!