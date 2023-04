L’Eredità, chi è il campione di stasera? Montepremi e parola vincente della ghigliottina di lunedì 3 aprile 2023

L’Eredità torna, come sempre, anche oggi, lunedì 3 aprile 2023. I giorni passano e siamo ormai arrivati anche all’inizio del mese di aprile. Oggi è lunedì e una nuova settimana, fatta di impegni professionali e scolastici, ha preso il via. Cambiano i mesi, dunque, le stagioni, ma nulla cambia per gli appassionati telespettatori. Sì perché anche stasera, di lunedì, ecco che torna L’Eredità, il quiz game seguitissimo e amatissimo di RAI 1. Ma chi ha vinto stasera e chi è il campione di oggi? Questa è la domanda che ritorna come un mantra tutte le sere, e ovviamente anche oggi. Puntuale e perentoria: non si scappa. Il gioco è ormai entrato nella quotidianità dei telespettatori, nelle loro case, e anche questa sera – a partire dalle 18.45 su RAI 1 – è pronto a deliziarli con delle avvincenti sfide a colpi di parole. Da casa sono in tanti a provare a indovinare. Ma chi sarà il campione di oggi? Riuscirà a portarsi a casa il montepremi indovinando la parola di questa sera?

L’Eredità, il quiz show che tiene compagnia gli italiani

Anche oggi, infatti, l’Eredità, quiz game di RAI 1, ha tenuto compagnia al pubblico. Tra domande di cultura generale, curiosità e sfide avvincenti. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna. Pronti a giocare anche da casa, comodamente dal divano? Riuscirete a indovinare la parola vincente della ghigliottina, che è l’ultimo ‘scoglio’ del gioco?

Cosa è successo stasera a l’Eredità lunedì 3 aprile 2023

Ormai la trasmissione è diventata una piacevole routine per molti italiani, che si divertono e staccano un po’ la spina dalla quotidianità di sempre, dopo un’intensa giornata di lavoro. Tra domande di cultura e curiosità per giocare tutti insieme, anche da casa a colpi di sfide avvincenti. E che allenano la mente, specie nel rush finale dove il montepremi faticosamente accumulato dal campione rischia di dimezzarsi in caso di errore. A sedersi di fronte al padrone di casa per la Ghigliottina e a sperare di vincere un unico concorrente, il campione della serata, L’obiettivo è uno: indovinare la parola, quella che lega tutte quelle della ghigliottina, sperando di non aver commesso troppi errori.

Chi è il campione di stasera a l’Eredità?

Prima della Ghigliottina, novità di questa edizione de L’Eredità sono le ‘stoccate finali’: si tratta della penultima sfida, quella decisiva, che consente al concorrente di giocare per il montepremi. Una sfida a due nella quale soltanto uno dei concorrenti riuscirà a ottenere il pass, a sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa il premio di puntata. Ad arrivare alle stoccate finali quest’oggi: Giacomo ed Emanuela. A vincere alle stoccate finali e aggiudicarsi il diritto di andare alla Ghigliottina è stata Giacomo! Riuscirà a vincere alla ghigliottina, che è l’ultimo scoglio dell’avvincente gioco? Riuscirà a indovinare la parola vincente per portarsi a casa il montepremi finale?

Ghigliottina e montepremi finale

Giacomo ha vinto le stoccate finali e si è presentato quindi alla ghigliottina, ultimo step del game quiz, con ben 200 mila euro. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine o dovrà dimezzare e rinunciare al ‘bottino completo’? Ma vediamo, ora, come era composta la sua ghigliottina:

Contro

Mettere

Ambiente

Blu

Anno

Alla fine il montepremi è rimasto invariato? Il campione Giacomo gioca per vincere 50 mila euro. Riuscirà il campione a portarsi a casa il montepremi, al netto di tutte le decurtazioni della ghigliottina? Quale sarà la parola vincente di questa avvincente ghigliottina che collega tutto? Ecco, ve la sveliamo noi!

La parola vincente di stasera all’Eredità è…

Giacomo ha scelto la parola ‘Mano’, ma la parola esatta di stasera era ‘Luce’