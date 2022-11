L’Eredità, chi è la campionessa Giulia: montepremi e parola della ghigliottina di stasera, quanto ha vinto

Dopo mesi di Reazione a Catena, questa sera su Rai 1 ha preso il via la prima e imperdibile puntata de L’Eredità, il quiz game che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Flavio Insinna, ormai padrone indiscusso della trasmissione che tiene compagnia al pubblico dalle 18.45. La sfida, a colpi di giochi e domande di cultura generale (ma non solo), si preannuncia agguerrita, ma solo una persona riuscirà ad arrivare fino alla fine. E ad aggiudicarsi il titolo di campione, con la speranza di indovinare la parola della ghigliottina e di vincere.

Chi è il campione della prima puntata de l’Eredità 2022

Prima della Ghigliottina, novità di questa edizione sono le ‘stoccate finali‘: penultima sfida, quella decisiva. Solo una persona, infatti, riuscirà a ottenere il pass, a sedersi di fronte a Flavio Insinna e a sperare di vincere, portandosi a casa un bel montepremi. Nella prima puntata si sono sfidati Marco e Giulia: dopo una battaglia avvincente, ha avuto la meglio la ragazza. Riuscirà ad avere la meglio anche alla ghigliottina e a iniziare col “botto” questa avventura?

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PUNTATA

La parola della ghigliottina e il montepremi finale

Giulia con 180.000 euro si è presentata alla ghigliottina, ultimo gioco dell’Eredità. Riuscirà a mantenere la cifra fino alla fine? Giulia è giovanissima, è una professoressa (di materie scientifiche), ma sicuramente impareremo a conoscerla meglio durante questa avventura su Rai 1: Giulia, infatti, la rivedremo anche domani, indipendentemente dalla vittoria o meno di questa sera! Ma vediamo, ora, come era composta la sua prima ghigliottina:

Classe

Casa

Felicità

Voce

Schermo

Giulia è riuscita a indovinare tutte le parole, senza mai dimezzare. Qual è quella ‘vincente’ che unisce classe, casa, felicità, voce e schermo?

La parola vincente di stasera è…

La campionessa ha scelto ‘grande’ e ha dato una sua spiegazione. La parola vincente, però, era: donna. Niente da fare per Giulia, ci riproverà domani!