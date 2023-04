L’Eredità Viva la Rai su Rai 1, anticipazioni sabato 29 aprile 2023: ospiti e come funziona

Tiene compagnia al pubblico di Rai 1 ogni giorno, a partire dalle 18,45, e ormai da mesi. Stiamo parlando de L’Eredità, il quiz game condotto da Flavio Insinna e prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Il quiz game di successo che tornerà anche in prima serata e di sabato proprio domani, il 29 aprile, per una puntata speciale, dove si racconterà e ripercorrerà la lunga storia della Rai. Con i suoi protagonisti e tutte le tappe di un percorso, che ha lasciato l’impronta nel mondo del costume, dello spettacolo, dal bianco e nero alla grande fiction. Ma come funziona? E chi giocherà?

Chi sono i concorrenti della puntata speciale de L’Eredità di sabato 29 aprile 2023

Stando alle anticipazioni, come si legge sul comunicato ufficiale Rai, saranno sei i concorrenti speciali, quelli che giocheranno. Ecco, quindi, chi vedremo in prima serata su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi:

Al Bano,

Gigi D’Alessio,

Nunzia De Girolamo,

Claudia Gerini,

le coppie Tullio Solenghi/Massimo Lopez, Pierpaolo Spollon/Matilde Gioli, che giocheranno e si sfideranno per conquistare il montepremi finale.

L’eventuale vincita, lo ricordiamo, sarà interamente devoluta in beneficenza.

Ospiti Albano e Luca Argentero

Oltre ai sei concorrenti, che giocheranno e dovranno rispondere a domande di cultura, di storia, geografia, anche due superospiti: Albano, noto cantautore, e Luca Argentero, affermato attore, che saranno alle prese con la storica scossa. Ma non mancheranno sorprese e colpi di scena, così come non mancherà la Ghigliottina, l’ultimo step del quiz game, quella che di fatto permette di vincere e portarsi a casa il montepremi.

Non ci resta, quindi, che seguire la puntata di sabato 29 aprile, in prima serata su Rai 1: Flavio Insinna, al timone della trasmissione da anni, riuscirà a vincere la sfida contro il Serale di Amici, in onda sulla rete avversaria? E chi degli ospiti vip riuscirà a vincere e a devolvere in beneficenza la cifra?