Linea Verde, Livio Beshir è il nuovo conduttore: chi è, età, carriera, moglie

Linea Verde cambia conduttore, arriva Livio Beshir. Novità in una delle trasmissioni più amate dal pubblico italiano, Linea Verde, programma storico della Rai, nato nel 1976 con l’intento di valorizzare il patrimonio naturalistico, culturale e gastronomico dell’Italia rurale. Ogni domenica, il programma propone un viaggio alla scoperta di una regione o di una provincia italiana, mostrando le sue tradizioni, i suoi prodotti tipici, le sue attrazioni turistiche e le sue curiosità. Linea Verde è anche un programma di informazione e approfondimento sui temi dell’agricoltura, dell’ambiente e della sostenibilità, con interviste a esperti e testimonianze di chi vive e lavora nel settore primario. Linea Verde è un programma che ha saputo conquistare il pubblico con la sua formula semplice ma efficace, che mescola intrattenimento e cultura, spettacolo e utilità.

Livio Beshir, il nuovo volto di Linea Verde

Per la stagione 2023/2024, Linea Verde si rinnova con un cambio alla conduzione. Accanto al veterano Peppone, ci sarà infatti una new entry: Livio Beshir. Si tratta di un attore e conduttore televisivo originario della provincia di Frosinone, nato nel 1979 da padre egiziano (con la cittadinanza americana) e da madre italiana.Fin da giovane si appassiona alla comunicazione e alla recitazione. Studia alla Sorbona di Parigi, dove si laurea con lode in scienze della comunicazione, e poi a New York con la famosa coach Susan Batson. In Italia si perfeziona con Mario Pizzuti, Cathy Marchand del Living Theatre, Paolo De Falco e all’Accademia degli Artefatti di Roma.

Livio Beshir ha iniziato la sua carriera televisiva come annunciatore Rai nel 2005, diventando il primo uomo a ricoprire questo ruolo nella storia della televisione italiana. Successivamente ha alternato la conduzione di programmi come Starbene (nella mattina di Rai2) e La vita in diretta Estate (su Rai1) alla recitazione in film come House of Gucci (di Ridley Scott) e in serie tv come Call My Agent (su Sky). Ora si prepara ad affrontare la sfida più grande: essere il nuovo conduttore di Linea Verde, il programma più seguito della domenica. Ma che cosa si sa della sua vita privata e sentimentale?

Livio Beshir, chi è: vita privata

Livio Beshir è molto riservato sulla sua vita privata e non si sa se sia sposato o fidanzato. Non ha mai rivelato il nome della sua eventuale compagna né se abbia dei figli. Si sa solo che ama viaggiare, leggere e andare al cinema. Ha un aspetto affascinante e un sorriso contagioso che lo rendono molto apprezzato da tutto il pubblico. È anche molto attivo sui social network, dove condivide spesso momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana.

Chi lascia e chi arriva: le staffette nella Rai

Il cambio alla conduzione di Linea Verde fa parte delle novità previste per i palinsesti Rai della prossima stagione. Tra le altre staffette annunciate o anticipate, ci sono quelle di Beppe Convertini, che lascia Linea Verde per approdare a Uno Mattina in Famiglia (al posto di Tiberio Timperi), di Flavio Insinna, che lascia L’Eredità per cedere il testimone a Pino Insegno, e di Tiberio Timperi, che lascia Uno Mattina in Famiglia per prendere il comando de I Fatti Vostri (al posto di Salvo Sottile). Tra le conferme, invece, ci sono quelle di Mara Venier a Domenica In, di Carlo Conti a Tale e Quale Show e di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. I palinsesti Rai saranno presentati ufficialmente il 7 luglio.