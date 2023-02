Lino Banfi, chi è il figlio Walter: età, lavoro, foto, la mamma Lucia

È uno degli attori comici italiani più noti. Lino Banfi accompagna da anni varie generazioni con i suoi film comici e le sue partecipazioni a serie tv, tra le tante Un Medico in famiglia. È un personaggio molto noto sul grande e piccolo schermo capace di entrare nelle case degli italiani e non solo per la sua vita professionale, anche per il grande amore e la lunga unione con la moglie Lucia Zagaria e per la sua famiglia. Figli di Banfi sono la più famosa attrice Rosanna e Walter Zagaria, il secondo genito della coppia che si occupa del ristorante di famiglia.

Chi è il figlio di Lino Banfi, Walter Zagaria?

Walter Zagaria è sempre stato un po’ lontano dai riflettori. Non ama la notorietà e tiene la sua vita privata lontana dal gossip. Anche lui ha avuto una brevissima esperienza cinematografica, con un ruolo nel film ‘I sogni nel mirino’, un omaggio alla carriera di Sergio Leone e in ‘Acqua di marzo’.

È nato il 23 gennaio del 1968 a Roma ed è stato anche produttore esecutivo e assistente di regia. A scegliere il secondo nome di Walter, ‘Zagaria’, era stato il papà Lino come pseudonimo di Lino Zaga il nome d’arte del comico pugliese. Fu poi spinto a modificarlo in Zagaria perché nel mondo dello spettacolo porta sfortuna abbreviare i cognomi.

Carriera

Oggi Walter è impegnato solo nell’attività di famiglia, il ristorante ‘L’Orecchietta Banfi’. Della sua vita privata, però, non si sa nulla. Abita a Roma come il resto della sua famiglia, alla quale è molto legato, ma non si sa se sia sposato o comunque legato sentimentalmente o se abbia figli. È un grande tifoso della Roma. Mentre la sorella Rosanna ha pubblicato un post su Instagram per la morte della mamma, il 22 febbraio del 2023, Walter ha semplicemente scritto su Facebook: “Ciao mamma”, a conferma di un carattere riservato e non propenso a finire sotto le luci dei riflettori.

Instagram

Non ha un profilo Instagram, ma solo uno Facebook sul quale pubblica anche momenti di vita familiare, ma soprattutto momenti che riguardano il suo lavoro.