Little Tony, chi è la seconda moglie Luciana Manfra: età, matrimonio, figli

Cristiana Ciacci, la figlia del grande Little Tony, a dieci anni dalla scomparsa del padre. Che prima di morire era sposato con Luciana Manfra, molto più giovane di lui.

La storia d’amore tra Little Tony e Luciana Manfra

Little Tony, prima di conoscere Luciana Manfra, era sposato con Giuliana Brugnoli, madre della sua unica figlia, Cristiana. La donna nel 2003, quando la ragazza aveva 19 anni, è morta, stroncata da un malore. Quando si pensa a Little Tony, però, oltre ai suoi successi e alle sue canzoni che hanno fatto la storia, si pensa anche a un matrimonio che tanto ha fatto chiacchierate e discutere sulle pagine di cronaca rosa. Stiamo parlando della sua unione con Luciana Manfra, una donna molto più giovane.

Cosa sappiamo su Luciana Manfra

Un grande amore quello tra Luciana Manfra e Little Tony, nonostante i 28 anni di differenza. I due si sono conosciuti sul palco: lei faceva parte della band dell’artista, era una corista. Si sono innamorati e mai più lasciati. I due sono convolati a nozze nel 1999 e sono stati vicini, mano nella mano, fino al 2013, anno della morte di Little Tony. Quando Luciana e Little Tony si sono conosciuti, lui aveva 58 anni, lei era quasi coetanea della figlia Cristiana.

Insieme fino al 2013

Il loro amore è durato ben 14 anni, poi nel 2013 Little Tony ha perso la sua più grande battaglia, quella contro il tumore, lo stesso che aveva portato via la sua prima moglie Giuliana.