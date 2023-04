Lo Chef Morelli dalla parte di Cracco: ‘Ristoranti stellati con debiti? La gente non sa mangiare’

Carlo Cracco è uno dei cuochi italiani più famosi anche a livello internazionale, diventato ulteriormente noto grazie alla partecipazione al talent show culinario di grande successo Masterchef Italia. Lo chef ha un ristorante rinomato a Milano che ha registrato un passivo di 4,6 milioni di euro. Una situazione allarmante sulla quale è prontamente intervenuto in suo collega e amico, lo chef Giancarlo Morelli che ha dichiarato come si tratti di un segnale di crisi per tutti coloro che fanno alta ristorazione.

Il lungo post dello chef Giancarlo Morelli in sostegno dell’amico Cracco

‘Il passivo di Cracco non è il passivo di Cracco è – scrive Morelli in un lungo post su Instagram – il passivo di noi tutti ristoratori che facciamo da sempre una cucina di qualità. A prescindere dal fatto che Carlo è un caro amico e collega, io ritengo che sia uno chef eccellente, un innovativo, un lungimirante. Il suo passivo è un segnale drammatico della crisi che sta attraversando l’alta ristorazione. Affitti troppo alti, energia alle stelle, personale sempre più difficile da reperire e concorrenza spietata. Speravo che la gente negli anni avesse imparato a mangiare. Mangiare meno e mangiare meglio, invece sono incredulo di quanta gente ci sia in coda nei fast food, nei ristoranti veloci, nei casottini sorti per strada durante il Covid, dove neanche ti siedi per mangiare. Parliamo di igiene, di pulizia di attenzione, noi non possiamo neanche usare i mestoli di legno per girare il risotto e più della metà di questi posti non ha neanche il cesso!

Azzannano famelici cartocci di cibo e metà di loro non sa neanche cosa stia masticando. Capisco che i ristoranti come i nostri siamo più cari del cartoccio per strada, ma fare la spesa dal contadino non è uguale a quella dell’ingrosso o del super, un cameriere che ti serve a tavola con professionalità richiede impegno e formazione, un cuoco esperto va premiato per la disponibilità e il sacrificio. Gente non pensate ai debiti di Cracco perché gran parte della ristorazione vive di debiti per sopravvivere perché non siamo né ladri nè impostori. Ma poi saranno pure caxxi suoi o no ?!’

Le reazioni degli utenti al post dello chef

Il post ha provocato reazioni da parte degli utenti che si sono sentiti chiamati in causa dalle parole di Morelli. ‘Le persone – scrive un utente – non sono disposte a pagare dai 200 euro in su a persona per fare l’esperienza di pranzare o cenare da chef stellati…’ e ancora: ‘Vedi caro chef…noi che nn sappiamo mangiare non ce la possiamo permettere una Q5 sport back con cavalli cattivissimi…voi si…e quindi niente…dei vostri debiti e dei vostri passivi a noi che non sappiamo magiare nun ce ne fott proprio’. E anche: ‘Vorrei proprio vedere se uno che viene a mangiare da te sa cosa ha mangiato! Benedetta sia la mia trattoria di fiducia che con 50/60€ in 2 risolvi il problema, te lo lascio il numero se vuoi…. mangiare meglio’.