Lo show dei record, anticipazioni 26 marzo 2023: cosa vedremo stasera, i record

Questa sera, domenica 26 marzo 2023, in prima serata e su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con “Lo Show dei Record”, un programma di grande successo negli anni e nelle sue trascorse edizioni, incentrato sui primati del Guinness World Records, e prodotto da RTI, in collaborazione con Banijay Italia. La regia de “Lo Show dei Record” è affidata a Roberto Cenci. Ma, cosa vedremo in queste entusiasmanti puntate?

Lo show dei record questa sera 26 marzo 2023

Al timone del programma, come al solito, l’immancabile Gerry Scotti, alla guida di uno degli show e programmi televisivi più arguti, seguiti ed eccentrici di sempre. Ogni settimana, dagli studi di Cologno Monzese, ecco che uomini e donne che provengono da ogni parte del globo cercheranno di sfidare i propri limiti con l’obiettivo di entrare nel mitico range dei Guinness World Records 2023. Tantissime e variegate le tipologie di performances che terranno incollati al televisore grandi e piccini, in un mix di spettacoli e prove davvero impressionati, condite di tanta ironia e divertimento. La conduzione di Jerry riuscirà, inoltre, a dare ampio spazio anche alle loro storie di vita personale. Al suo fianco, inoltre, per convalidare i vari primati realizzati ci saranno in studio anche gli immancabili giudici, direttamente dal quartier generale di Londra: Lorenzo Veltri e Sofia Greenacre con l’Ambassador Marco Frigatti.

Le novità e le anticipazioni delle puntate

Tra i tanti protagonisti attesi in questa edizione, non mancheranno certamente gli Strongmen e le Strongwomen. Inoltre, proprio quest’anno, dopo tanti anni, anche l’emozionante prova del Palo Grasso: ovvero, un palo di 12 metri in posizione orizzontante e completamente intriso di grasso, che bisogna percorrere senza cadere e nel minor tempo possibile. Ogni settimana ci saranno degli impavidi concorrenti che cercheranno di misurarsi con questa grande prova nel tentativo di guadagnarsi il loro ambitissimo primato. Chi riuscirà a farlo, ecco che poi dovrà vedersela proprio con Antonino Papa, detentore del Guinnes World Record dal 2015 e ancora imbattuto.