Lo Show dei Record, anticipazioni 19 marzo 2023: i record di stasera in tv

L’amatissimo Show dei Record condotto da Gerry Scotti sta per arrivare su Canale 5 con una nuovissima e imperdibile puntata. Arriveranno in studio ospiti speciali da tutto il mondo per confrontarsi in sfide originali e mai viste prima! Siete pronti all’avventura? Ecco tutte le anticipazioni sulla prossima puntata del 19 marzo.

Lo Show dei Record 2023

Lo Show dei Record è tornato in tv con un’appassionante stagione che vede sfidarsi talenti da tutto il mondo per aggiudicarsi il titolo di “Guinness World Record“. Per la quarta volta consecutiva a condurre lo show c’è l’amatissimo Gerry Scotti, che dirige le gare dallo studio 11 di Cologno Monzese. Le prove in esterna, invece, si svolgono all’Autodromo di Monza sulle piste della Formula 1 con la supervisione dell’inviato Umberto Pelizzari, detentore di numerosi record d’apnea. Dal quartier generale di Londra, invece, sono in collegamento Lorenzo Veltri, Sofia Greenacre e l’amatissimo Marco Frigatti.

Anticipazioni sulla puntata del 19 marzo

La puntata dello show dei record del 19 marzo si preannuncia come speciale e inedita perché i concorrenti in gara arriveranno da ogni parte del mondo. Potrebbe essere una puntata particolarmente bizzarra, ma la direzione della Mediaset non ha voluto rilasciare troppi spoiler. Sicuramente saranno presenti le sfide di forza che vedranno gareggiare gli uomini e le donne più potenti del mondo: gli Strongmen e le Strongwomen. Dovranno sollevare pesi incredibili e trascinare mezzi pesantissimi a mani nude per vincere la sfida.

I record in tv

Durante la puntata di stasera andranno in onda moltissime sfide estreme e bizzarre. Torna in scena anche la sfida del “Palo grasso”: un palo lungo 12 metri cosparso di grasso da percorrere senza cadere e nel minor tempo possibile. Ad ogni puntata ci saranno dei concorrenti che tenteranno la sfida, i più bravi se la vedranno nella “Finalissima” con il campione Antonino Papa, detentore del miglior record dal 2015. La puntata andrà in onda in prima serata dalle 21:15 su canale 5 e sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.