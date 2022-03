LOL 2, quando esce la puntata bonus su Amazon Prime Video: data di uscita e anticipazioni

Molti già conoscono il nome del vincitore e pensavano di aver visto tutto. Ma si sbagliano perché presto su Amazon Prime Video uscirà una puntata speciale di LOL – Chi Ride è fuori, il comedy show che anche quest’anno ha riscosso notevole successo e ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Ma di cosa si tratta? E qual è la data da cerchiare in rosso sul calendario?

La puntata speciale di LOL 2: ecco quando esce

Ancora 30 minuti di risate con contenuti inediti e momenti divertenti mai vista prima. E’ questo quello che racchiuderà la puntata speciale, bonus, di LOL- Chi Ride è Fuori. Dopo i sei episodi con i 10 comici protagonisti chiusi per 6 ore in un teatro milanese con una sola regola da rispettare, quella di non ridere, dal prossimo 7 marzo sulla piattaforma sarà disponibile una nuova puntata per tutti gli abbonati al servizio streaming di Amazon.

Cosa vedremo nella puntata di LOL 2

Nella puntata speciale di LOL 2, che uscirà su Amazon Prime il 7 marzo, il pubblico avrà modo di vedere quello che non è mai stato mostrato prima, negli episodi precedenti. Momenti esilianti, gag tutte da ridere, battute su battute per una puntata tutta all’insegna della spensieratezza. Che mai come in questo momento storico serve per staccare un po’ la spina.

Chi ha vinto

Fino alla fine del gioco, alla finalissima, sono arrivati Virginia Raffaele e Maccio Capatonda: i due si sono scontrati tra imitazioni, battute. Nessuno aveva intenzione di cedere. Almeno fino a quando non è subentrato Mago Forest, che ha cercato di farli ridere. Senza riuscirci. Fedez, quindi, ha pensato bene di chiamare in teatro Corrado Guzzanti, che con il suo sketch ha fatto ridere Virginia Raffaele. Il vincitore della seconda edizione, quindi, è Maccio Capatonda.