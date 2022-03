LOL 2, quanto hanno guadagnato concorrenti e conduttori: svelati tutti i cachet

Sono disponibili su Amazon Prime Video tutti gli episodi della seconda stagione di LOL – Chi Ride è Fuori, il comedy show che ha appassionato milioni di telespettatori. Molti già conoscono il nome del vincitore, altri non sono riusciti a vedere le puntate e stanno cercando in tutti i modi di evitare gli spoiler. Ma la curiosità resta perché sono tanti quelli che vorrebbero conoscere il cachet di concorrenti e conduttori: quanto hanno guadagnato per partecipare al gioco?

Il cachet dei concorrenti di LOL 2

Stando a quanto riporta Il Messaggero, la comica romana Virginia Raffaele sarebbe stata una delle più pagate: pare abbia percepito ben 10.000 euro a puntata. Poi, ci ha pensato il giornale TPI a rendere pubblici tutti gli altri stipendi: oltre alla Raffaele, anche Mago Forest e Maccio Capotonda avrebbero percepito 10.000 euro, Diana Del Bufalo 8.000 euro a puntata, mentre tutti gli altri 5.000 euro.

Lo ‘stipendio’ di Fedez e Frank Matano

Cifre maggiori, invece, per i due conduttori, quelli che da dietro le quinte del teatro si sono goduti lo spettacolo. Fedez si sarebbe intascato ben 100.000 euro, mentre Frank Matano 70.000 euro.

Chi ha vinto?

Fino alla fine del gioco, alla finalissima, sono arrivati Virginia Raffaele e Maccio Capatonda: i due si sono scontrati tra imitazioni, battute. Nessuno aveva intenzione di cedere. Almeno fino a quando non è subentrato Mago Forest, che ha cercato di farli ridere. Senza riuscirci. Fedez, quindi, ha pensato bene di chiamare in teatro Corrado Guzzanti, che con il suo sketch ha fatto ridere Virginia Raffaele. Il vincitore della seconda edizione, quindi, è Maccio Capatonda.