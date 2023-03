LOL 3: dove vedere (gratis) tutte le puntate

Non si placa il successo dello show LOL 3, Chi ride è fuori. Dopo l’ampia udienza di pubblico ottenuta con le passate edizioni anche la terza stagione sta facendo il pieno di ricerche da parte degli utenti. Sbarcato su Amazon Prime video il 9 marzo scorso, lo show ha presto conquistato la rete non solo grazie allo streaming ma anche grazie al cast. Ma dov’è possibile vedere gratuitamente l’esilarante trasmissione e chi partecipa allo show?

A che ora escono gli episodi di LOL 3 su Amazon Prime Video? Cast e anticipazioni

Dove vedere gratuitamente le puntate di LOL 3

LOL 3 è disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 9 marzo scorso. Caricate in questa data sulla nota piattaforma le prime 4 puntate della dell’esilarante show, disponibili non solo per chi è già iscritto al servizio ma anche per coloro che vogliono vedere il porgramma in modo completamente gratuito pur non essendo registrati al servizio di streaming. In quest’ultimo caso sarà necessario seguire le istruzioni disponibili cliccando QUI. In questo modo sarà possibile sfruttare il periodo gratuito di trenta giorni e vedere non solo la nuova stagione di LOL ma anche le precedenti, le risate sono garantite! Come detto, online i primi 4 episodi dello show. Per vedere i restanti 4, per un totale di 8 puntate complessive, bisognerà attendere il prossimo 16 marzo.

Il format ed i concorrenti

Il format del gioco è molto semplice e vede sfidarsi i concorrenti a colpi di gag! In particolare i partecipanti devono riuscire a strappare un sorriso ai loro compagni di viaggio che, dal canto loro, dovevo fare il tutto per tutto pur di non ridere, pena l’esclusione. Chi viene beccato a ridere dapprima subisce un’ammonizione mentre al secondo richiamo deve lasciare la trasmissione. A supervisionare dalla cabina di controllo i presentatori Fedez e Frank Matano. Chi sono i protagonisti della nuova stagione di LOL 3? Nel cast oltre ai presentatori Fedez, Frank Matano e il vincitore della passata edizione Maccio Capatonda troviamo: