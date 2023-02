Lol 3 su Amazon Prime Video, c’è la data: ecco quando esce e cast

Sta finalmente per tornare la nuova, attesissima stagione di Lol 3! Dopo il successo delle passate edizioni, la terza stagione del fortunato comedy show è pronta a partire. I colpi di scena, le sorprese e soprattutto le risate non mancheranno. Previsto anche il ritorno di uno, nelle vesti di ospite, di uno dei volti della seconda edizione dello show. Di chi si tratterà e chi altri saranno?

La data di uscita di Lol 3 su Amazon Prime

Il regolamento del comedy show è davvero molto semplice. I concorrenti in gara, stuzzicati con apposite gag da parte dei loro compagni di avventura, devo fare di tutto pur di non ridere, pena l’esclusione del gioco. Una sfida davvero difficile considerando che, spesso e volentieri, a darsi battaglia ci sono i più bravi comici italiani. Ricordiamo che nella seconda edizione dello show, dopo un bello scontro con Virginia Raffaele, a trionfare fu Maccio Capatonda. Sarà proprio quest’ultimo a prendere parte nelle vesti di ospite speciale durante Lol 3! A renderlo noto i due conduttori Fedez e Frank Matano. Ma quando è previsto il lancio del comedy show? Quest’ultimo sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video a partire da giovedì 9 marzo. Gli ultimi due episodi usciranno invece la settimana successiva e cioè, il sedici marzo prossimo.

Il cast

A seguire la gara dalla control -room i due conduttori Fedez e Frank Matano che vigileranno sul comportamento dei concorrenti. Chi ride viene ammonito e, dopo due ammonizioni, automaticamente espulso della gara. Mentre colui che riuscirà a non ridere e a trionfare sugli altri concorrenti avrà la possibilità di donare il premio di 100.000 euro ad un ente benefico a sua scelta. Ma come sarà composto il cast di Lol 3? Ecco i partecipanti del comedy show: