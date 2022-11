Lorella Boccia, chi è il marito Niccolò Presta: età, lavoro, padre, figlia, genitori, foto e Instagram

Lorella Boccia, nota ballerina e conduttrice televisiva, oggi si racconterà ai microfoni di Verissimo. E parlerà della sua splendida carriera, ma anche dell’amore e del suo primo anno come mamma della piccola Luce Althea. Al suo fianco Niccolò Presta, suo marito e migliore amico.

Cosa sappiamo su Niccolò, figlio di Lucio Presta

Si chiama Niccolò Presta il marito della ballerina e conduttrice napoletana Lorella Boccia. Lui è nato a Roma il 18 luglio del 1992 ed è il figlio di Lucio Presta, attuale compagno di Paola Perego e noto agente nel mondo dello spettacolo e di Emanuela. Proprio come il padre, anche Niccolò, dopo gli studi di psicologia a Roma, ha deciso di entrare a far parte di quel mondo e oggi è un manager affermato e produttore televisivo.

Cosa fa oggi, il lavoro

Niccolò ha iniziato a lavorare come runner di produzione nello spettacolo di Benigni, I Dieci Comandamenti. Poi ha lavorato per Nemicatissima e Ciao Dawing. Oggi è un produttore tv ed è stato inserito da Forbes nella classifica degli under 30 più influenti in Italia.

Il matrimonio con Lorella Boccia, la nascita della figlia

Ma veniamo alla vita privata. Niccolò Presta è sposato con Lorella Boccia: i due sono convolati a nozze a Roma il 12 ottobre del 2021, poi nel 2021 sono diventati genitori. Un anno fa, infatti, è nata la figlia, Althea.

Instagram di Niccolò Presta

Molto seguito su Instagram con l’account @ennepi_np, Niccolò Presta vanta oltre 190 mila followers.